一手掌握的Rolls-Royce　聯乘藝術家Javier Calleja全球限量6枚

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作為天價級的汽車品牌勞斯萊斯（Rolls-Royce），誠然，能夠擁有的人不多，但如果換一個角度來看，要擁有一輛Rolls-Royce模型是不是會比較容易一點？要說的不就是香港品牌AllRightsReserved夥拍Rolls-Royce之餘，同時找來西班牙藝術家Javier Calleja，「三位一體」一起合作了推出體積為1：8的Ghost經典車型雕塑《Untitled》。
不過，大家不要小覷這個看似簡單的汽車雕塑，製作上的嚴謹程度足可以媲美一輛真的Rolls-Royce。首先Javier Calleja選取了品牌裏最經典的Ghost汽車型號作起點，在車身上以粉紅色為主調，再加上由他創作標誌性的大眼睛人物，令本是奢華非常的汽車帶來街頭化造型。
此外，原來這部Rolls-Royce的汽車雕塑內裏包含了約1,000件零件，車身的油漆手工上漆和拋光都完全參照真實汽車做法，務求做到百份百跟足原本實物，所以每做一個雕塑都會花上450小時或以上。
製作如此認真，難怪全球只限量生產6枚，加上售價未定，由即日起只在網上開放查詢，以後哪有人說買一枚Rolls-Royce的模型比購買一輛Rolls-Royce的汽車來得容易？
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欄名 : 型男玩物誌