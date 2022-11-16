一手掌握的Rolls-Royce　聯乘藝術家Javier Calleja全球限量6枚

作為天價級的汽車品牌勞斯萊斯（Rolls-Royce），誠然，能夠擁有的人不多，但如果換一個角度來看，要擁有一輛Rolls-Royce模型是不是會比較容易一點？要說的不就是香港品牌AllRightsReserved夥拍Rolls-Royce之餘，同時找來西班牙藝術家Javier Calleja，「三位一體」一起合作了推出體積為1：8的Ghost經典車型雕塑《Untitled》。

▲ 車身的大眼睛人物造型出自西班牙藝術家Javier Calleja手筆。（圖片品牌提供）

▲ 「三位一體」的Rolls-Royce雕塑《Untitled》，合作單位有汽車品牌Rolls-Royce、創作品牌AllRightsReserved和西班牙藝術家Javier Calleja。（圖片品牌提供）

▲ 「三位一體」的Rolls-Royce雕塑《Untitled》，合作單位有汽車品牌Rolls-Royce、創作品牌AllRightsReserved和西班牙藝術家Javier Calleja。（圖片品牌提供）

不過，大家不要小覷這個看似簡單的汽車雕塑，製作上的嚴謹程度足可以媲美一輛真的Rolls-Royce。首先Javier Calleja選取了品牌裏最經典的Ghost汽車型號作起點，在車身上以粉紅色為主調，再加上由他創作標誌性的大眼睛人物，令本是奢華非常的汽車帶來街頭化造型。

▲ 每個細節都一絲不苟，車身的油漆和拋光沿用了真實的Rolls-Royce油漆，全球限量6枚。（圖片品牌提供）

▲ 木盒包裝，並附上藝術家簽名和獨立編號，留意該汽車雕塑會在2023年3月才開始配送。（圖片品牌提供）

此外，原來這部Rolls-Royce的汽車雕塑內裏包含了約1,000件零件，車身的油漆手工上漆和拋光都完全參照真實汽車做法，務求做到百份百跟足原本實物，所以每做一個雕塑都會花上450小時或以上。

製作如此認真，難怪全球只限量生產6枚，加上售價未定，由即日起只在網上開放查詢，以後哪有人說買一枚Rolls-Royce的模型比購買一輛Rolls-Royce的汽車來得容易？

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