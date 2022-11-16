  • 24°C
香港時間 : 20221117日 (週四) 10:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

一手掌握的Rolls-Royce　聯乘藝術家Javier Calleja全球限量6枚

博客 18:40 2022/11/16

分享：

分享：

作為天價級的汽車品牌勞斯萊斯（Rolls-Royce），誠然，能夠擁有的人不多，但如果換一個角度來看，要擁有一輛Rolls-Royce模型是不是會比較容易一點？要說的不就是香港品牌AllRightsReserved夥拍Rolls-Royce之餘，同時找來西班牙藝術家Javier Calleja，「三位一體」一起合作了推出體積為1：8的Ghost經典車型雕塑《Untitled》。    

車身的大眼睛人物造型出自西班牙藝術家Javier Calleja手筆。（圖片品牌提供）

「三位一體」的Rolls-Royce雕塑《Untitled》，合作單位有汽車品牌Rolls-Royce、創作品牌AllRightsReserved和西班牙藝術家Javier Calleja。（圖片品牌提供）

「三位一體」的Rolls-Royce雕塑《Untitled》，合作單位有汽車品牌Rolls-Royce、創作品牌AllRightsReserved和西班牙藝術家Javier Calleja。（圖片品牌提供）

不過，大家不要小覷這個看似簡單的汽車雕塑，製作上的嚴謹程度足可以媲美一輛真的Rolls-Royce。首先Javier Calleja選取了品牌裏最經典的Ghost汽車型號作起點，在車身上以粉紅色為主調，再加上由他創作標誌性的大眼睛人物，令本是奢華非常的汽車帶來街頭化造型。

每個細節都一絲不苟，車身的油漆和拋光沿用了真實的Rolls-Royce油漆，全球限量6枚。（圖片品牌提供）

木盒包裝，並附上藝術家簽名和獨立編號，留意該汽車雕塑會在2023年3月才開始配送。（圖片品牌提供）

此外，原來這部Rolls-Royce的汽車雕塑內裏包含了約1,000件零件，車身的油漆手工上漆和拋光都完全參照真實汽車做法，務求做到百份百跟足原本實物，所以每做一個雕塑都會花上450小時或以上。

製作如此認真，難怪全球只限量生產6枚，加上售價未定，由即日起只在網上開放查詢，以後哪有人說買一枚Rolls-Royce的模型比購買一輛Rolls-Royce的汽車來得容易？

網址：DDTStore.com
查詢：service@ddstore.com

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

The North Face二度聯乘最潮藝術家KAWS　XX標記必搶項目　
2022/11/04
The North Face二度聯乘最潮藝術家KAWS　XX標記必搶項目　
時裝巨人GIORGIO ARMANI全新11腕錶　 與 Parmigiani合作全球限量200枚
2022/11/09
時裝巨人GIORGIO ARMANI全新11腕錶　 與 Parmigiani合作全球限量200枚
Patek Philippe推白金版Nautilus　下半年重磅作彩虹鑽Aquanaut Luce
2022/11/03
Patek Philippe推白金版Nautilus　下半年重磅作彩虹鑽Aquanaut Luce

你可能感興趣

The North Face二度聯乘最潮藝術家KAWS　XX標記必搶項目　
12:49 2022/11/04
The North Face二度聯乘最潮藝術家KAWS　XX標記必搶項目　
時裝巨人GIORGIO ARMANI全新11腕錶　 與 Parmigiani合作全球限量200枚
18:29 2022/11/09
時裝巨人GIORGIO ARMANI全新11腕錶　 與 Parmigiani合作全球限量200枚
Patek Philippe推白金版Nautilus　下半年重磅作彩虹鑽Aquanaut Luce
19:01 2022/11/03
Patek Philippe推白金版Nautilus　下半年重磅作彩虹鑽Aquanaut Luce

最新專欄文章 更多

308萬神奇第五代　Range Rover P530 LWB Autobiography 7S
2022/11/15
308萬神奇第五代　Range Rover P530 LWB Autobiography 7S
【Netflix劇集】《王冠》第五季重現戴妃最後歲月　90年代威廉哈利凱特齊登場
2022/11/10
【Netflix劇集】《王冠》第五季重現戴妃最後歲月　90年代威廉哈利凱特齊登場
時裝巨人GIORGIO ARMANI全新11腕錶　 與 Parmigiani合作全球限量200枚
2022/11/09
時裝巨人GIORGIO ARMANI全新11腕錶　 與 Parmigiani合作全球限量200枚
Barbour皇家認證+Brompton單車王者　男女裝Wax Jacket一網打盡
2022/11/09
Barbour皇家認證+Brompton單車王者　男女裝Wax Jacket一網打盡
【Marvel電影】被譽為Marvel史上最淒美之作　《黑豹2：瓦干達萬歲》 悼念真英雄
2022/11/04
【Marvel電影】被譽為Marvel史上最淒美之作　《黑豹2：瓦干達萬歲》 悼念真英雄
裝置藝術 藝術類別 網購平台 消費資訊 消費種類 汽車

下一篇文章

【按揭利率】由貼現窗利率看P息走勢　下月香港可能加息0.5厘？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

一手掌握的Rolls-Royce　聯乘藝術家Javier Calleja全球限量6枚
一手掌握的Rolls-Royce　聯乘藝術家Javier Calleja全球限量6枚
善用科技提效ESG匯報 工業元宇宙助企業降低碳足跡 實現零碳未來
善用科技提效ESG匯報 工業元宇宙助企業降低碳足跡 實現零碳未來
漂綠現象猖獗 投資者難取捨 重新分析ESG投資 找出關鍵
漂綠現象猖獗 投資者難取捨 重新分析ESG投資 找出關鍵
【退休規劃】家人欲移民賣樓　67歲單身銀髮族憂無家可歸　租樓定安老按揭點揀好？
【退休規劃】家人欲移民賣樓　67歲單身銀髮族憂無家可歸　租樓定安老按揭點揀好？
全球升溫超標 各國應決心減排 可持續金融成大會焦點
全球升溫超標 各國應決心減排 可持續金融成大會焦點
【按揭利率】由貼現窗利率看P息走勢　下月香港可能加息0.5厘？
【按揭利率】由貼現窗利率看P息走勢　下月香港可能加息0.5厘？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款