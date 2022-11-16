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【聖誕節2022】恒隆商場推聖誕消費獎賞計劃　消費最多賞$400電子購物禮券

精明消費 20:15 2022/11/16

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恒隆即日起推出hello夢「賞」聖誕消費獎賞計劃，讓顧客可在消費的同時，也可賺取回贈優惠。

hello夢「賞」聖誕於即日（16日）起至2023年1月2日期間舉行。顧客只需透過恒隆商場手機應用程式免費登記成為hello 恒隆商場獎賞計劃會員，並於活動期間在恒隆旗下指定商場包括︰Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、印刷行、樂成行、渣打銀行大廈以及都爹利街 1 號（統稱：恒隆商場），以電子貨幣消費滿5,000元（憑最少1張零售商戶消費單據及1張餐飲商戶消費單據），便可獲贈200元（即2張港幣100元）恒隆電子購物禮券；累積消費滿9,000元，再送額外200元（即2張港幣100元）恒隆電子購物禮券，即最多可獲贈總共4張100元恒隆電子購物禮券。

另外，hello新會員完成限時任務，更可額外獲贈高達50元的商戶電子券。會員更可於恒隆商場手機應用程式中的限時優惠領取香港大富翁夢想世界™8折優惠券，憑電子券於香港大富翁夢想世界™售票處購買正價入場門票，可享8折優惠（每位會員最多可換領兩張）。

按圖看詳情

    點擊圖片放大

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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