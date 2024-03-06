5厘美元定期存款｜低門檻5.1厘！減息前夕　鎖定15銀行5厘高息

上一篇文章
【定期存款2024】大新5厘、匯立4.5厘已滿額！特別存期328天收息$19,000｜滙豐減息 毋阻中小行爆搶存戰
美聯儲3月減息機會率接近零，但6月減息機會高漲。利率調整前，宜趁機鎖定5厘年利率的美元定期存款。
目前有15銀行的美元定期存款高達5厘或以上，涵蓋不同存期，最長6個月5.05厘。3個月低門檻5.1厘，毋需新資金，都較港元定存有優勢。
以下羅列逾20銀行、不同存期的美元定期存款︰
美元定期存款一覽
3個月5.25厘 現有資金5.1厘
在息口波動期間，定期存款可以短線為主，保持資金彈性。3個月美元定期有多間銀行在5厘或以上，目前最高為建行亞洲的5.25厘，起存額較高，需百萬港元等值的新資金。
以上限100萬港元計，5.25厘約1.3萬元，但留意這尚未計換滙成本。
除建行亞洲外，多間銀行亦有3個月逾5厘選擇，例如富邦銀行提供5.2厘，僅3萬美元可起存。東亞及集友有5.15厘，南商及創興都有5.1厘。
6個月5厘、低門檻、現有資金
6個月美元定期存款，本月繼續有5厘，而且是低門檻、毋需新資金的優惠。
這優惠屬虛擬銀行富融（Fusion Bank），是目前6個月存期、現有資金之中唯一的5厘。
信銀國際有5.05厘，但屬高端理財客戶的新資金優惠。
接近5厘的選擇也有不少，例如工銀亞洲、富邦銀行、招商永隆、集友銀行等等，都有最少4.8厘，但都需要大額新資金，或者高端理財客戶，門檻較高。
低門檻可留意創興銀行或交銀香港，分別有4.75厘及4.7厘，低至3000美元起存，毋需新資金。
12個月4.7厘
此前富邦銀行，建行亞洲及富融等都提供12個月5厘或以上的優惠，但目前已全數減至5厘之下。最高為富邦銀行的4.7厘，要3萬美元新資金。
想低門檻，可考慮信銀國際的4.55厘，及富融銀行的4.5厘。留意前者需為新資金。
1個月5.38厘
如果有兌換美元的需要，可順便做1個月美元定期，滙豐上月減息後最高為4.5厘，比富邦及恒生等低息。富邦目前有5.38厘，屬全城最高。恒生銀行也提供5.3厘，但兩者都需透過兌換資金開立。
1周存期高達13厘
銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，目前以大新銀行的13厘最高，但需為兌換資金。其餘幾家大行都有約10厘水平，但同樣需為兌換資金才可開立。
做美元定期要注意什麼？
許多人都心思思，見美元定存息較港元高那麼多，想做外幣定期，其實要注意以下3點︰
本文最後更新日期︰2024年3月6日
責任編輯︰廖毅然
更多高息存款︰
【定期存款2024】大新5厘、匯立4.5厘已滿額！特別存期328天收息$19,000
定期存款利率邊間好？現有資金4.3厘收息$21,500、低門檻4.2厘｜新資金6厘（附不同存期最高息之選）
高息活期存款｜無任務6.88厘、單月最高7.28厘｜3月份優惠更新
《定期存款邊間好》懶人包【高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒】
＝＝＝＝＝
邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料
欄名 : 存款收息