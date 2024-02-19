美元定期存款｜5.58厘破頂年利率　減息前夕　鎖定15銀行5厘高息

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美聯儲1月份按兵不動，目前市場估計上半年不減息。高息環境接近尾聲，宜趁機鎖定5厘美元定期存款。本月3個月美元定存衝上5.58厘，屬今年的破頂年利率。6個月存期方面，亦有銀行重返5厘，12個月存期雖然減至4.7厘，仍較港元定存有優勢。
以下羅列逾20銀行、不同存期的美元定期存款︰
美元定期存款一覽
3個月5.58厘 現有資金5.1厘
在息口波動期間，定期存款可以短線為主，保持資金彈性。3個月美元定期有多間銀行在5厘或以上，最新出現5.58厘破頂息率，屬建行亞洲的全新客戶優惠，留意需在分行開戶及以新資金開立定存，才可以享有。
以上限10萬美元計，一季可速賺1450美元，折合港元約1.1萬元。
除建行亞洲外，多間銀行亦有3個月逾5厘選擇，例如富邦及大新銀行提供5.2厘，東亞及集友有5.15厘，南商及創興都有5.1厘。
現有資金而言，以創興銀行最高，1萬美元起存有5.1厘，屬於電子渠道的優惠。其次是虛銀富融（Fusion Bank）的5厘，不設最低存款額。
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6個月5厘、低門檻、現有資金
6個月美元定期存款，本月重返5厘大關，而且是低門檻、毋需新資金的優惠。
這優惠屬虛擬銀行富融（Fusion Bank），是目前半年期之中碩果僅存的5厘。
接近5厘的選擇也有不少，例如工銀亞洲、富邦銀行、招商永隆、集友銀行、大新銀行等等，都有最少4.8厘，但都需要大額新資金，或者高端理財客戶，門檻較高。
低門檻可留意創興銀行或交銀香港，均有4.75厘，低至3000美元起存，毋需新資金。
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12個月4.7厘
此前富邦銀行，建行亞洲及富融等都提供12個月5厘或以上的優惠，但目前已全數減至5厘之下。最高為富邦銀行的4.7厘，要3萬美元新資金。
想低門檻，可考慮信銀國際及富融銀行，目前均有4.5厘。留意前者需為新資金。
1個月5.38厘
如果有兌換美元的需要，可順便做1個月美元定期，滙豐本周減息後最高為4.5厘，比富邦及恒生等低息。富邦目前有5.38厘，屬全城最高。恒生銀行也提供5.3厘，但兩者都需透過兌換資金開立。
1周存期高達13厘
銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，目前以大新銀行的13厘最高，但需為兌換資金。其餘幾家大行都有約10厘水平，但同樣需為兌換資金才可開立。
做美元定期要注意什麼？
許多人都心思思，見美元定存息較港元高那麼多，想做外幣定期，其實要注意以下3點︰
本文最後更新日期︰2024年2月19日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息