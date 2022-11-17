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美元定期存款邊間好 ─ 最高10厘 12個月最高5.1厘 近20銀行 長中短存期一文看清（2022年11月更新）

收息攻略 10:20 2022/11/17

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《定期存款邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click其他幾篇!

以下有最齊全的美元定期存款，本網搜羅近20間銀行，按不同存款期列出最高年利率之選，短至1星期、長至24個月也包括在內。1星期最高10厘，3個月或以上最高5.1厘，以下只列出4厘或以上的選擇。不過讀者要留意，入場門檻各有高低，不同銀行亦有各自要求，例如要指定理財戶口、要新資金等等，務必注意。

美元定期存款一覽

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12個月或以上  最高5.1厘
低門檻最高4.7厘

12個月或以上的長息定期，以富邦銀行的5.1厘最高，存期為12個月，亦是暫時唯一一間美元定期於5厘水平的銀行。不過要求甚高，起存額要100萬港元等值的全新資金或兌換資金。

建行亞洲及大新銀行分別提供4.85厘及4.8厘，存期也是12個月，但起存額同樣以百萬港元計，門檻高。

如果想低門檻，東亞銀行的12個月4.7厘只需10萬港元等值，條件是新資金並於分行開立。東亞另提供4.9厘的選擇，是全城次高，但需為顯卓理財新客戶。

交銀香港及大眾銀行的門檻更低，它們也提供12個月4.7厘，起存額分別是3000美元及2000美元。

而最低起存額是中銀香港及信銀國際，中銀香港12個月4.1厘只需1000美元，信銀12個月4.6厘只需1500美元，兩者也只要求個人客戶在網上開立。

6個月最高4.8厘
低門檻最高4.7厘

6個月存期的情況與12個月相近，最高年利率也是富邦，有4.8厘，但條件也和上述12個月存期一樣高。

而低門檻最高也是東亞銀行，有4.5厘，同樣要求是10萬港元等值的新資金於分行開立。

星展、交銀香港及信銀國際都提供1萬美元以下之選，均有4.5厘，起存額分別是6000美元、3000美元及1500美元。

3-4個月最高4.7厘
10萬港元或以下最高4.68厘

3-4個月存期是許多人的首選，因為不想鎖定資金太久。而這存期的年利率也不低，最高4.7厘，是大新銀行及富邦銀行，不過大新是4個月存期，富邦是3個月，而且起存額也是大新較高，要200萬港元等值，以此計算存4個月，不計滙兌成本，賺息逾3萬港元。不過需留意，大新銀行近日連番減息，存款年利率幾乎每日都有不同。

低門檻的話，富邦也提供3個月4.68厘，只需10萬港元等值的兌換資金。

花旗銀行則提供3個月4.5厘，只需1萬美元，但需為花旗私人客戶業務或Citigold新客戶，並持有指定產品結存。

1星期短存  最高10厘

銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，主要為吸納兌換資金，美元的1星期短存當中，以恒生銀行的10厘最高，起存額也只需1萬港元等值，但需為Signature優卓理財或優越理財客戶。

其他銀行的1星期美元定期年利率由6至9厘不等，坦白說相比其他外幣，例如英鎊、澳紐等，不算太高。

 

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