美元定期存款 ─ 3間銀行有10厘 3個月最高5.28厘 多間銀行減息 12個月最高仍有5.1厘（2022年12月更新）

以下有最齊全的美元定期存款，本網搜羅近20間銀行，按不同存款期列出最高年利率之選，短至1星期、長至24個月也包括在內。1星期最高10厘，同時有3間銀行提供；3個月或以上最高5.3厘，以下只列出4厘或以上的選擇。不過讀者要留意，入場門檻各有高低，不同銀行亦有各自要求，例如要指定理財戶口、要新資金等等，務必注意。

美元定期存款一覽

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3個月最高5.28厘

10萬港元或以下最高4.68厘

有銀行出現「短加長減」的現象，主要是年底將至，要先儲備年終資金，況且加息可能放緩，長期利率走勢要再觀察。

例如招商永隆，近日把24個月存期的美元定期由4.6厘降至4.2厘，反而調升1個月及2個月存期。

花旗的長存期年利率也不高，但本月中把3個月存期的優惠升至5.28厘，若不計部分銀行一星期10厘的高息，5.28厘是全城最高的美元定期。雖然起存額為1萬美元，但需為私人客戶或Citigold新客戶，且需持有指定產品結存，例如基金、保險等。因此門檻不算低。

此前3個月最高是富邦銀行的4.68厘，是富邦銀行，條件是10萬港元等值的兌換資金。

1星期短存 3間銀行有10厘

銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，以星展銀行、恒生銀行及滙豐的10厘最高。星展的起存額為50萬港元等值，但必需為星展豐盛理財客戶、而且到分行完成指定投資交易，才可開立1星期10厘定存。

恒生銀行的10厘，起存額為1萬港元等值，需為Signature優卓理財或優越理財客戶的兌換資金。

滙豐的10厘，則需為尚玉客戶的兌換資金，起存額是2000美元。

12個月或以上 最高5.1厘

低門檻最高4.8厘

目前，12個月或以上的長息定期，以富邦銀行的5.1厘最高，存期為12個月，但起存額要達100萬港元，亦需為全新資金或兌換資金。

東亞及大新銀行也提供最高4.9厘。東亞需為顯卓理財新客戶，首50萬港元等值的資金，12個月存期有4.9厘；大新則需為VIP銀行服務客戶以全新資金於分行開立，且起存額要200萬港元等值，12個月才有4.9厘，而且該行在近日臨近年底之時，幾乎每天都在下調存息。

如果想低門檻，南洋商業銀行的4.8厘最化算，起存額只需10萬港元等值。而上商、交銀、大眾銀行及信銀國際均為4.6厘，起存額低至1500美元至1萬美元。

6個月最高4.8厘

低門檻最高4.65厘

6個月存期此前有超過5厘的選擇，近日減息潮下，目前最高為富邦的4.8厘，條件和上述12個月存期一樣，要100萬港元全新資金或兌換資金。

東亞銀行提供顯卓理財新客戶優惠，6個月美元定期有4.8厘，起存額為50萬港元等值。如果是現有客戶，則為4.6厘，起存額為10萬港元等值。

而低門檻最高是創興銀行有4.65厘，起存額為1萬美元，需於電子渠道開立，但不論新舊資金皆可。

南商及上商均有4.6厘，起存額分別是10萬港元及1萬美元，兩者都需為新資金。

本文最後更新日期︰2022年12月28日

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