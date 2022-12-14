美元定期存款 ─ 3間銀行有10厘 3個月最高5.28厘 出現「短加長減」現象（2022年12月更新）

以下有最齊全的美元定期存款，本網搜羅近20間銀行，按不同存款期列出最高年利率之選，短至1星期、長至24個月也包括在內。1星期最高10厘，同時有3間銀行提供；3個月或以上最高5.3厘，以下只列出4厘或以上的選擇。不過讀者要留意，入場門檻各有高低，不同銀行亦有各自要求，例如要指定理財戶口、要新資金等等，務必注意。

美元定期存款一覽

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3個月最高5.28厘

10萬港元或以下最高4.68厘

有銀行出現「短加長減」的現象，主要是年底將至，要先儲備年終資金，況且加息可能放緩，長期利率走勢要再觀察。

例如招商永隆，近日把24個月存期的美元定期由4.6厘降至4.2厘，反而調升1個月及2個月存期。

花旗的長存期年利率也不高，但本周把3個月存期的優惠升至5.28厘，為此存期中最高息。雖然起存額為1萬美元，但需為私人客戶或Citigold新客戶，且需持有指定產品結存，例如基金、保險等。因此門檻不算低。

此前3個月最高是富邦銀行的4.7厘，是富邦銀行，條件是100萬港元等值，且為全新個人客戶選用Ambassador Banking及網上銀行服務。大新銀行暫提供4.7厘的4個月美元定存，起存額也不低，要200萬港元等值。

低門檻的話，富邦也提供3個月4.68厘，只需10萬港元等值的兌換資金。

1星期短存 3間銀行有10厘

銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，以星展銀行、恒生銀行及滙豐的10厘最高。星展的起存額為50萬港元等值，但必需為星展豐盛理財客戶、而且到分行完成指定投資交易，才可開立1星期10厘定存。

恒生銀行的10厘，起存額為1萬港元等值，需為Signature優卓理財或優越理財客戶的兌換資金。

滙豐的10厘，則需為尚玉客戶的兌換資金，起存額是2000美元。

12個月或以上 最高5.3厘

低門檻最高4.8厘

目前，12個月或以上的長息定期，以大新銀行的5.3厘最高，存期為12個月，但需為VIP銀行服務客戶以200萬港元等值的全新資金於分行開立。

其次是富邦銀行的5.1厘，存期為12個月，起存額要100萬港元等值的全新資金或兌換資金。

建行亞洲提供最高4.85厘，存期也是12個月，但起存額同樣以百萬港元計，門檻高。

如果想低門檻，大眾銀行的4.8厘最化算，起存額只有2000美元。交銀香港有4.75厘，起存額是3000美元。上述同樣是12個月存期。

東亞銀行的12個月4.7厘只需10萬港元等值，條件是新資金並於分行開立。東亞另提供4.9厘的選擇，但需為顯卓理財新客戶，起存額為50萬港元等值。

6個月最高5.2厘

低門檻最高4.65厘

6個月存期的最高年利率是大新銀行，有5.2厘，富邦有4.8厘，條件也和上述12個月存期一樣高。

東亞銀行提供顯卓理財新客戶優惠，6個月美元定期有4.8厘，起存額為50萬港元等值。如果是現有客戶，則為4.6厘，起存額為10萬港元等值。

而低門檻最高是交銀香港有4.65厘，起存額為3000美元，需於電子渠道開立。

星展及信銀國際均有4.5厘，起存額分別是6000美元及1500美元。

本文最後更新日期︰2022年12月14日

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【50萬元做定期存款 5間銀行達5厘水平 賺息$25,000 10間最少4.8厘（12月9日更新）】

【港元定期3個月最高5.2厘 低門檻最高5厘 存50萬賺息$6250（12月9日更新）】

【盤點6個月港元定期 最高5.3厘 低門檻5厘 存50萬賺息1.25萬（12月9日更新）】

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