  • 13°C
香港時間 : 20221214日 (週三) 12:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美元定期存款 ─ 3間銀行有10厘 3個月最高5.28厘 出現「短加長減」現象（2022年12月更新）

收息攻略 10:36 2022/12/14

分享：

分享：

以下有最齊全的美元定期存款，本網搜羅近20間銀行，按不同存款期列出最高年利率之選，短至1星期、長至24個月也包括在內。1星期最高10厘，同時有3間銀行提供；3個月或以上最高5.3厘，以下只列出4厘或以上的選擇。不過讀者要留意，入場門檻各有高低，不同銀行亦有各自要求，例如要指定理財戶口、要新資金等等，務必注意。

美元定期存款一覽

    點擊圖片放大
    +5
    +4

3個月最高5.28厘
10萬港元或以下最高4.68厘

有銀行出現「短加長減」的現象，主要是年底將至，要先儲備年終資金，況且加息可能放緩，長期利率走勢要再觀察。

例如招商永隆，近日把24個月存期的美元定期由4.6厘降至4.2厘，反而調升1個月及2個月存期。

花旗的長存期年利率也不高，但本周把3個月存期的優惠升至5.28厘，為此存期中最高息。雖然起存額為1萬美元，但需為私人客戶或Citigold新客戶，且需持有指定產品結存，例如基金、保險等。因此門檻不算低。

此前3個月最高是富邦銀行的4.7厘，是富邦銀行，條件是100萬港元等值，且為全新個人客戶選用Ambassador Banking及網上銀行服務。大新銀行暫提供4.7厘的4個月美元定存，起存額也不低，要200萬港元等值。

低門檻的話，富邦也提供3個月4.68厘，只需10萬港元等值的兌換資金。

1星期短存  3間銀行有10厘

銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，以星展銀行、恒生銀行及滙豐的10厘最高。星展的起存額為50萬港元等值，但必需為星展豐盛理財客戶、而且到分行完成指定投資交易，才可開立1星期10厘定存。

恒生銀行的10厘，起存額為1萬港元等值，需為Signature優卓理財或優越理財客戶的兌換資金。

滙豐的10厘，則需為尚玉客戶的兌換資金，起存額是2000美元。

12個月或以上  最高5.3厘
低門檻最高4.8厘

目前，12個月或以上的長息定期，以大新銀行的5.3厘最高，存期為12個月，但需為VIP銀行服務客戶以200萬港元等值的全新資金於分行開立。

其次是富邦銀行的5.1厘，存期為12個月，起存額要100萬港元等值的全新資金或兌換資金。

建行亞洲提供最高4.85厘，存期也是12個月，但起存額同樣以百萬港元計，門檻高。

如果想低門檻，大眾銀行的4.8厘最化算，起存額只有2000美元。交銀香港有4.75厘，起存額是3000美元。上述同樣是12個月存期。

東亞銀行的12個月4.7厘只需10萬港元等值，條件是新資金並於分行開立。東亞另提供4.9厘的選擇，但需為顯卓理財新客戶，起存額為50萬港元等值。

6個月最高5.2厘
低門檻最高4.65厘

6個月存期的最高年利率是大新銀行，有5.2厘，富邦有4.8厘，條件也和上述12個月存期一樣高。

東亞銀行提供顯卓理財新客戶優惠，6個月美元定期有4.8厘，起存額為50萬港元等值。如果是現有客戶，則為4.6厘，起存額為10萬港元等值。

而低門檻最高是交銀香港有4.65厘，起存額為3000美元，需於電子渠道開立。

星展及信銀國際均有4.5厘，起存額分別是6000美元及1500美元。

本文最後更新日期︰2022年12月14日

 

高息定期每日更新︰定期存款每日更新 南商創興減存息 一般客戶跌穿5厘 銀行集中加短期息

人民幣定期最高15厘 1個月最高7厘 18銀行最齊全比較（2022年12月更新）

外幣定期最高15厘 滙豐大手加息至13厘 花旗1個月7厘（2022年12月更新）

港元定期存款邊間好︰

10萬元做定期 2間銀行有5厘 11間最少4.6厘 低門檻賺息$5,000（12月9日更新）

50萬元做定期存款 5間銀行達5厘水平 賺息$25,000 10間最少4.8厘（12月9日更新）

港元定期3個月最高5.2厘 低門檻最高5厘 存50萬賺息$6250（12月9日更新）

盤點6個月港元定期 最高5.3厘 低門檻5厘 存50萬賺息1.25萬（12月9日更新）

定期存款 ─ 5厘篇︰南商5.4厘全城最高 恒生續期都有5厘 7銀行達5厘或以上

《定期存款邊間好》懶人包【高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

 

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】ESG投資回報跑贏大市？ 工銀亞洲尹可豐Jonathan為您拆解ESG三大迷思及探討投資機遇！

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

定期存款 ─ 5厘篇︰11銀行達5厘或以上 交銀6個月5厘 花旗5.28厘搶美元
今日
定期存款 ─ 5厘篇︰11銀行達5厘或以上 交銀6個月5厘 花旗5.28厘搶美元
定期存款每日更新 交銀6個月加至5厘 南商創興減存息 一般客戶跌穿5厘 銀行集中加短期息
今日
定期存款每日更新 交銀6個月加至5厘 南商創興減存息 一般客戶跌穿5厘 銀行集中加短期息
人民幣重返6水平 人民幣定期存款長息升穿3厘 短息最高15厘 18銀行最齊全比較（2022年12月更新）
今日
人民幣重返6水平 人民幣定期存款長息升穿3厘 短息最高15厘 18銀行最齊全比較（2022年12月更新）
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
2022/12/12
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
【高息定期存款】盤點6個月港元定期 最高5.3厘 低門檻5厘 存50萬賺息1.25萬
2022/12/11
【高息定期存款】盤點6個月港元定期 最高5.3厘 低門檻5厘 存50萬賺息1.25萬
儲蓄 儲蓄產品 外幣定期存款 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005） 中銀香港（02388） 恒生銀行（00011） 大新銀行（02356） 東亞銀行（00023） 外滙

上一篇文章

人民幣重返6水平 人民幣定期存款長息升穿3厘 短息最高15厘 18銀行最齊全比較（2022年12月更新）

下一篇文章

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

定期存款每日更新 交銀6個月加至5厘 南商創興減存息 一般客戶跌穿5厘 銀行集中加短期息
定期存款每日更新 交銀6個月加至5厘 南商創興減存息 一般客戶跌穿5厘 銀行集中加短期息
定期存款 ─ 5厘篇︰11銀行達5厘或以上 交銀6個月5厘 花旗5.28厘搶美元
定期存款 ─ 5厘篇︰11銀行達5厘或以上 交銀6個月5厘 花旗5.28厘搶美元
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
美元定期存款 ─ 3間銀行有10厘 3個月最高5.28厘 出現「短加長減」現象（2022年12月更新）
美元定期存款 ─ 3間銀行有10厘 3個月最高5.28厘 出現「短加長減」現象（2022年12月更新）
定期存款邊間好 ─ 10萬元做定期 2間銀行有5厘 12間最少4.6厘 低門檻賺息$5,000（12月9日更新）
定期存款邊間好 ─ 10萬元做定期 2間銀行有5厘 12間最少4.6厘 低門檻賺息$5,000（12月9日更新）
【高息定期存款】盤點6個月港元定期 最高5.3厘 低門檻5厘 存50萬賺息1.25萬
【高息定期存款】盤點6個月港元定期 最高5.3厘 低門檻5厘 存50萬賺息1.25萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款