美元定期存款 ─ 重返5厘 比港元更高息 3、6個月最高5厘 12個月最高4.85厘（2023年2月更新）

踏入2023年，銀行大減港元定期存款，但美元息率卻企硬，最新3及6個月存期更加至最高5厘，遠比港元高息，以10萬美元起存額計，半年賺息接近兩萬港元。12個月存期最高4.85厘，相比之下12個月港元定存最高4厘，息差也愈擴愈闊。幾乎所有銀行的美元定存仍守住4厘高息。目前在各存期的最高年利率，都普遍較港元的存息高。

以下有最齊全的美元定期存款，1星期最高10.9厘，是一家大型銀行的指定客戶優惠。發鈔行最高亦有10厘。

美元定期存款一覽

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3及6個月最高5厘

富邦銀行最新推出美元新資金快閃優惠，3個月或6個月存期，存款金額在10萬美元或以上的，年利率有5厘，適用於新客戶及現有客戶，包括個人客戶及公司客戶，需經分行開立。以10萬美元起存額計，存半年賺息2500美元，存3個月賺息1250美元，分別相當於1.95萬港元及9750港元。這是目前全城最高的定期存款（包括港元、美元及其他外幣）。

花旗的3個月4.98厘亦逼近5厘，不過其要求比較多，需為Citigold新客戶，並持有指定產品結存，並不容易。

如果想低門檻，富邦客戶還有另一選擇，是3個月4.68厘，起存額為10萬港元等值，但需經該行兌換貨幣。

6個月存期方面，花旗、南商、交銀香港及信銀國際都在4.5厘以上。

港美息差漸擴闊 最多達1.65厘

多間銀行近期大減港元定期年利率，美元定期存款卻多數維持不變，部分雖有減息，但與港元相比的息差擴闊。以富邦銀行為例，該行近日不斷調降港元存息，12個月存期只3.6厘，但美元減幅不大，12個月存期仍有4.5厘，較港元存息高出近1厘之多。

建行亞洲亦是美息遠高於港息，其12個月港元存息近日一直減至最高3厘，但12個月美元存息仍有4.65厘，高出超過1.65厘。

目前12個月美元定存最高為4.85厘，是花旗銀行，而南洋商業銀行及信銀國際都有4.7厘。花旗的4.85厘門檻並不高，因為這並非Citigold新客戶獨有的優惠，而是適用於所有客戶於網上或手機銀行開立，而且不設最低存款額。

1周存期高至10厘

銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，以恒生銀行的10.9厘最高。該行上月的年利率為10厘，踏入新一年有所提升，但需為兌換資金，起存額為1萬港元等值。

信銀國際最新也把1星期美元定存加至10.8厘，適用於1萬港元等值起的兌換資金。

滙豐的1星期短存也10厘，則需為尚玉客戶的兌換資金，起存額是2000美元。

做美元定期要注意什麼？

許多人都心思思，見美元定存息較港元高那麼多，想做外幣定期，其實要注意以下3點︰

1, 銀行的高息定期有時會要求是新資金或兌換資金，甚至會要求由指定貨幣兌換成美元才可享有指定年利率，想開立定存必先查詢清楚；

2, 如果銀行要求新資金，甚至要求是全新客戶，手續上便會較繁複，雖然轉數快可以轉帳美元，但也要留意銀行有沒有潛在收費；

3, 港元雖然與美元掛鈎，但美元兌港元仍會在7.75至7.85之間浮動，意味把港元換成美元，會有約1.3%的匯率風險，這還未計銀行換匯時的收費及差價。所以，即使美元定期較港元高逾1厘，也未必足以覆蓋換匯成本。

本文最後更新日期︰2023年2月27日

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