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美元定期存款 ─ 美債息抽升　不同存期都有5厘！短息高見20厘（2023年5月更新）

收息攻略 15:13 2023/05/25

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美國未對債務上限有定案，違約死線臨近，評級機構更把美國的主權評級列入負面觀察名單，美債息全線抽升，帶動銀行亦爭相調升美元定期存款年利率，現在已不止是3個月存期有5厘，4個月、5個月及6個月都有5厘！

以下有最齊全的美元定期存款，12個月最高4.9厘，6個月存期最高5厘，3個月存期最高5.5厘，1星期最高驚現20厘。

美元定期存款一覽

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4至6個月都有5厘

大新銀行最新把4個月、5個月及6個月存期都加至5厘，起存額也是200萬港元等值，明顯吸納大戶資金。不過，若是20萬港元等值，6個月也有4.8厘，低門檻而言算是較高。

12個月長息方面，最高仍是富邦的4.9厘，該行的12個月、6個月及3個月存期都一樣4.9厘，起存額要3萬美元新資金，且需在手機銀行開立。

【高息定期存款】4厘合集賺咗先算！輕鬆收息過萬元、長短存期通吃

3個月存期   五間銀行有5厘

若不計超短存期的10厘、甚至20厘高息，美元定期存款最高為5.5厘，屬3個月存期。而這個存期，有5間銀行達到5厘或以上的年利率。

  • 創興銀行5.5厘︰需為透過兌換美元而開立，存入12.5萬美元或以上，3個月有5.5厘，不計匯兌成本，一季速賺約1.34萬港元；創興另提供較低門檻，10萬美元起存，也有5.3厘，折合只需不足10萬港元，是較容易入手的產品，不過同樣需透過兌換美元而開立。
  • 大新銀行5.3厘︰門檻頗高，需為200萬港元等值的新資金，且需要指定理財客戶在分行開立；若是20萬港元等值的資金，也有5.1厘。
  • 建行亞洲5.1厘︰適用於全新指定理財客戶，且需100萬港元等值新資金，門檻不低，如果符合條件，一季速賺約1.3萬港元；
  • 交銀香港5厘︰需為13萬美元新資金，且要指定理財客戶的網上新資金，因此門檻也並不低；
  • 信銀國際5厘︰門檻最低的5厘高息，只需1500美元新資金，在電子渠道開立。

1周存期高達20厘
銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，以建行亞洲的20厘最驚人，但需為全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，同時成功認購指定投資產品達50萬港元，才可以用50萬港元開立等值的美元1星期短存，一周速賺息約2000港元。所以這其實算是迎新優惠。

恒生銀行的10.9厘最高，需為兌換資金，起存額為1萬港元等值。滙豐的1星期短存也10厘，則需為尚玉客戶的兌換資金，起存額是2000美元。

做美元定期要注意什麼？
許多人都心思思，見美元定存息較港元高那麼多，想做外幣定期，其實要注意以下3點︰

  • 1, 銀行的高息定期有時會要求是新資金或兌換資金，甚至會要求由指定貨幣兌換成美元才可享有指定年利率，想開立定存必先查詢清楚；
  • 2, 如果銀行要求新資金，甚至要求是全新客戶，手續上便會較繁複，雖然轉數快可以轉帳美元，但也要留意銀行有沒有潛在收費；
  • 3, 港元雖然與美元掛鈎，但美元兌港元仍會在7.75至7.85之間浮動，意味把港元換成美元，會有約1.3%的匯率風險，這還未計銀行換匯時的收費及差價。所以，即使美元定期較港元高逾1厘，也未必足以覆蓋換匯成本。

本文最後更新日期︰2023年5月25日

撰文︰HKET理財組

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