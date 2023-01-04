美元定期存款 ─ 短息最高10.9厘 大行搶短期貨金 12個月最高5.1厘降入場費（2023年1月更新）

以下有最齊全的美元定期存款，本網搜羅近20間銀行，按不同存款期列出最高年利率之選，短至1星期、長至24個月也包括在內。1星期最高10.9厘，是一家大型銀行的指定客戶優惠。發鈔行最高亦有10厘。3個月或以上最高5.28厘，當中12個月存期最高5.1厘，而這優惠最近大降入場門檻。

以下只列出4厘或以上的選擇。不過讀者要留意，入場門檻各有高低，不同銀行亦有各自要求，例如要指定理財戶口、要新資金等等，務必注意。

美元定期存款一覽

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1星期短存最高10.9厘

銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，以恒生銀行的10.9厘最高。該行上月的年利率為10厘，踏入新一年有所提升，但需為Signature優卓理財或優越理財客戶的兌換資金，起存額為1萬港元等值。

滙豐的1星期短存也10厘，則需為尚玉客戶的兌換資金，起存額是2000美元。

12個月5.1厘 入場費大減

目前，12個月或以上的長息定期，以富邦銀行的5.1厘最高，存期為12個月，近日該行把這優惠的起存額，由100萬港元等值降至3萬美元，該行的6個月4.8厘也同樣降入場費門檻，不過以上仍然需為全新資金或兌換資金。

東亞銀行提供最高12個月4.9厘，而且入場門檻也降低了，原本必需為顯卓理財新客戶的首50萬港元等值資金，但近日至尊理財新客戶也能享有此優惠，且入場費降至2萬港元等值。

如果想低門檻，也可考慮南洋商業銀行的4.8厘，起存額只需10萬港元等值的新資金。而交銀的4.7厘、大眾銀行及信銀國際的4.6厘，起存額均在1萬美元之下。

3個月最高5.28厘

10萬港元或以下最高4.68厘

新一年花旗銀行把3個月5.28厘的優惠，暫時延續至1月7日。不計10厘的短存，5.28厘是全城最高的美元定期。雖然起存額為1萬美元，但需為私人客戶或Citigold新客戶，且需持有指定產品結存，例如基金、保險等。因此門檻不算低。

3個月存期也可考慮富邦銀行的4.68厘，條件是10萬港元等值的兌換資金。

本文最後更新日期︰2023年1月4日

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港元定期存款邊間好︰

【10萬元做港元定期 5銀行減息 最高仍有5厘 12間銀行4.5厘或以上（12月23日更新）】

【50萬元做定期存款 減息潮下 仍有最少3間銀行有5厘 8間最少4.8厘（12月23日更新）】

【盤點3個月港元定期 最高5.1厘門檻降低 本周5銀行減息 仍有3間達5厘（12月22日更新）】

【盤點6個月港元定期 最高5.2厘 低門檻5厘 存50萬賺息1.25萬（12月22日更新）】

《定期存款邊間好》懶人包【高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒】

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