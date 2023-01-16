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美元定期存款 ─ 比港元高息 仍有兩間達5厘 逾10間長息有4.5厘 短息10.9厘（2023年1月更新）

收息攻略 12:21 2023/01/16

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踏入2023年，銀行大減港元定期存款，但美元息率卻企硬，雖然也略有減息，但至今仍有兩間銀行達5厘水平，長息達到4.5厘的也有超過10間，目前在各存期的最高年利率，都至少與港元一致，部分存期更較港元的存息高。

以下有最齊全的美元定期存款，1星期最高10.9厘，是一家大型銀行的指定客戶優惠。發鈔行最高亦有10厘。3個月或以上最高5.28厘，當中12個月存期最高5.1厘。

讀者要留意，入場門檻各有高低，不同銀行亦有各自要求，例如要指定理財戶口、要新資金等等，務必注意。

美元定期存款一覽

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比港元定期更高息
12個月5.1厘  3個月5.28厘

多間銀行大減港元定期年利率，美元定期存款卻多數維持不變，部分更略有加息，以致同一銀行的美元定期，比港元更優惠。例如富邦銀行，最新減港元存息至最高4.9厘，但其美元存息卻維持5.1厘，存期為12個月，起存額為3萬美元，6個月有4.8厘、3個月有4.6厘，連同2個月及1個月存期，都比港元高息。以上需為全新資金及於手機銀行開立。

花旗的3個月存期5.28厘，最新優惠期延至1月21日，同樣比其港元定期4.88厘高息。

如果想低門檻，也可考慮南洋商業銀行的4.8厘，起存額只需10萬港元等值的新資金；如果同一起存金額，在南商做港元定期，最高只有4.65厘。而交銀的4.7厘、大眾銀行及信銀國際的4.6厘、星展的4.5厘，起存額均在1萬美元之下，而且同樣比港元定期更高息。

1星期短存最高10.9厘

銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，以恒生銀行的10.9厘最高。該行上月的年利率為10厘，踏入新一年有所提升，但需為Signature優卓理財或優越理財客戶的兌換資金，起存額為1萬港元等值。

滙豐的1星期短存也10厘，則需為尚玉客戶的兌換資金，起存額是2000美元。

6個月最高4.8厘

6個月存期而言，除富邦有4.8厘外，東亞銀行也提供4.8厘，而且入場門檻也降低了，原本必需為顯卓理財新客戶的首50萬港元等值資金，但在新一年，至尊理財新客戶也能享有此優惠，且入場費降至2萬港元等值。

 

本文最後更新日期︰2023年1月16日

 

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