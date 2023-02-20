美元定期存款 ─ 比港元更高息 最高4.98厘 18銀行4厘以上 外幣定期要注意3點（2023年2月更新）

踏入2023年，銀行大減港元定期存款，但美元息率卻企硬，雖然也略有減息，但以3個月或以上存期而言，最高仍有4.98厘，遠比港元高息，達到4.5厘或以上的也有10間，幾乎所有銀行仍守住4厘高息。目前在各存期的最高年利率，都普遍較港元的存息高。

以下有最齊全的美元定期存款，1星期最高10.9厘，是一家大型銀行的指定客戶優惠。發鈔行最高亦有10厘。3個月或以上最高4.98厘，當中12個月存期最高4.78厘。

美元定期存款一覽

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12個月4.78厘 6個月4.7厘

不設最低存款額

多間銀行近期大減港元定期年利率，美元定期存款卻多數維持不變，部分雖有減息，但與港元相比的息差擴闊。以富邦銀行為例，該行近日不斷調降港元存息，12個月存期只3.6厘，但美元減幅不大，12個月存期仍有4.5厘，較港元存息高出近1厘之多。

建行亞洲亦是美息遠高於港息，其12個月港元存息近日一直減至最高3厘，但12個月美元存息仍有4.65厘，高出超過1.65厘。

目前12個月美元定存最高為4.78厘，是花旗銀行，而南洋商業銀行及信銀國際都有4.7厘。花旗的4.78厘門檻並不高，因為這並非Citigold新客戶獨有的優惠，而是適用於所有客戶於網上或手機銀行開立，而且不設最低存款額。

而花旗亦有6個月4.7厘的優惠，同樣是全城最高的，亦非新客戶才能享有，並且不設最低起存額。

3個月最高4.98厘

當3個月存期的港元存息已退守3厘水平時，花旗的3個月美元定存亦減至5厘以下，本周由5.28厘減至4.98厘，但仍屬全城最高水平。不過，熟悉的讀者可能知道，這4.98厘高息並不容易享有，因為需為花旗私人客戶業務或Citigold新客戶，並持有指定產品結存才有機會以4.98厘開立美元定存。

如果想低門檻，可考慮富邦的4.68厘，同樣為3個月存期，起存額為10萬港元等值，但需經該行兌換貨幣。創興、上商、信銀國際等等，起存額均不高，3個月存期也都有4.3厘。

建行亞洲急加短息

建行亞洲則在近日大加短期息，或是因應市場對美息的預期改變，2個月存期的美元年利率急加至4.1厘，1個月存期更加至4.35厘。

銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，以恒生銀行的10.9厘最高。該行上月的年利率為10厘，踏入新一年有所提升，但需為兌換資金，起存額為1萬港元等值。

信銀國際最新也把1星期美元定存加至10.8厘，適用於1萬港元等值起的兌換資金。

滙豐的1星期短存也10厘，則需為尚玉客戶的兌換資金，起存額是2000美元。

做美元定期要注意什麼？

許多人都心思思，見美元定存息較港元高那麼多，想做外幣定期，其實要注意以下3點︰

1, 銀行的高息定期有時會要求是新資金或兌換資金，甚至會要求由指定貨幣兌換成美元才可享有指定年利率，想開立定存必先查詢清楚；

2, 如果銀行要求新資金，甚至要求是全新客戶，手續上便會較繁複，雖然轉數快可以轉帳美元，但也要留意銀行有沒有潛在收費；

3, 港元雖然與美元掛鈎，但美元兌港元仍會在7.75至7.85之間浮動，意味把港元換成美元，會有約1.3%的匯率風險，這還未計銀行換匯時的收費及差價。所以，即使美元定期較港元高逾1厘，也未必足以覆蓋換匯成本。

本文最後更新日期︰2023年2月20日

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