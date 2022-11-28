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美元定期存款 ─ 最高10厘 12個月最高5.2厘 近20銀行 長中短存期一文看清（2022年11月更新）

收息攻略 11:46 2022/11/28

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《定期存款邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click其他幾篇!

以下有最齊全的美元定期存款，本網搜羅近20間銀行，按不同存款期列出最高年利率之選，短至1星期、長至24個月也包括在內。1星期最高10厘，3個月或以上最高5.2厘，以下只列出4厘或以上的選擇。不過讀者要留意，入場門檻各有高低，不同銀行亦有各自要求，例如要指定理財戶口、要新資金等等，務必注意。

美元定期存款一覽

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12個月或以上  最高5.2厘
低門檻最高4.7厘

12個月或以上的長息定期，以大新銀行的5.2厘最高，存期為12個月

其次是富邦銀行的5.1厘，存期為12個月，起存額要100萬港元等值的全新資金或兌換資金。

建行亞洲提供最高4.85厘，存期也是12個月，但起存額同樣以百萬港元計，門檻高。

如果想低門檻，東亞銀行的12個月4.7厘只需10萬港元等值，條件是新資金並於分行開立。東亞另提供4.9厘的選擇，但需為顯卓理財新客戶。

交銀香港及大眾銀行的門檻更低，它們也提供12個月4.7厘，起存額分別是3000美元及2000美元。

而最低起存額是中銀香港及信銀國際，中銀香港12個月4.1厘只需1000美元，信銀12個月4.6厘只需1500美元，兩者也只要求個人客戶在網上開立。

6個月最高5.1厘
低門檻最高4.7厘

6個月存期的情況與12個月相近，最高年利率也是大新銀行及富邦，分別有5.1厘及4.8厘，但條件也和上述12個月存期一樣高。

而低門檻最高是交銀香港，有4.65厘，起存額為3000美元，需於電子渠道開立。

東亞、星展、信銀國際均有4.5厘，起存額分別是10萬港元等值、6000美元及1500美元。

3-4個月最高4.7厘
10萬港元或以下最高4.68厘

3-4個月存期是許多人的首選，因為不想鎖定資金太久。而這存期的年利率也不低，最高4.7厘，是富邦銀行，條件是100萬港元等值，且為全新個人客戶選用Ambassador Banking及網上銀行服務。

低門檻的話，富邦也提供3個月4.68厘，只需10萬港元等值的兌換資金。

大新銀行暫提供4.6厘的4個月美元定存，起存額頗高，要200萬港元等值。

花旗銀行則提供3個月4.5厘，只需1萬美元，但需為花旗私人客戶業務或Citigold新客戶，並持有指定產品結存。

1星期短存  最高10厘

銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，以星展銀行及恒生銀行的10厘最高。星展的起存額為50萬港元等值，但必需為星展豐盛理財客戶、而且到分行完成指定投資交易，才可開立1星期10厘定存。

恒生銀行的10厘，起存額為1萬港元等值，需為Signature優卓理財或優越理財客戶的兌換資金。

其他銀行的1星期美元定期年利率由6至9厘不等，坦白說相比其他外幣，例如英鎊、澳紐等，不算太高。

 

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