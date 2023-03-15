美元定期存款 ─ 各存期都有5厘 最高5.1厘 比港元更高息 一年賺息10萬（2023年3月更新）

美國有銀行出事，雖然市場因而估計美聯儲會放慢加息，但避險情緒令銀行大加存款息，以吸納資金，最新美元定期存款有3間銀行升至5厘水平，覆蓋各個不同存期。相比港元長息目前最高4.1厘，美元定期更高息。

以下有最齊全的美元定期存款，1星期最高10.9厘，是一家大型銀行的指定客戶優惠。發鈔行最高亦有10厘。

美元定期存款一覽

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12個月最高5厘

大新銀行把12個月美元定期加至5厘，9個月存期同樣為5厘，但條件是要200萬港元等值的新資金，且需為VIP銀行服務客戶於分行開立。以200萬港元的起存額計，未計匯兌成本，一年賺息10萬港元。

若果是50萬港元或20萬港元起存，上述優惠則分別為4.9厘或4.8厘，雖然不及5厘，但仍然屬較高水平。

其他銀行方面，12個月存期提供較高息的，有富邦及南商，均為4.8厘，它們的起存額相對較低，分別是3萬美元或10萬港元。

6個月最高5.1厘

大新銀行最新又把6個月、4個月及3個月存期的美元定存，加至5.1厘，暫屬全城最高的定存年利率。但條件與上述12個月相同，要200萬港元等值新資金及指定理財戶口。

富邦銀行上月底推出美元新資金快閃優惠，3個月或6個月存期，存款金額在10萬美元或以上的，年利率有5厘，適用於新客戶及現有客戶，包括個人客戶及公司客戶，需經分行開立。以10萬美元起存額計，存半年賺息2500美元，存3個月賺息1250美元，分別相當於1.95萬港元及9750港元。

6個月存期方面，花旗、南商、交銀香港及信銀國際都在4.5厘以上。

3個月存期 3銀行有5厘

3個月存期方面，除了大新5.1厘及富邦5厘，交銀香港最新也把3個月美元定存加至5厘，但條件同樣高，需為13萬美元新資金，且要指定理財客戶的網上新資金。

如果想低門檻，富邦客戶還有另一選擇，是3個月4.68厘，起存額為10萬港元等值，但需經該行兌換貨幣。

港美息差漸擴闊 最多達1.2厘

多間銀行近期大減港元定期年利率，美元定期存款卻多數維持不變，部分雖有減息，但與港元相比的息差擴闊。以富邦銀行為例，12個月港元定存為3.6厘，但美元有4.8厘，較港元存息高出1厘之多。

1周存期高至10厘

銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，以恒生銀行的10.9厘最高。該行上月的年利率為10厘，踏入新一年有所提升，但需為兌換資金，起存額為1萬港元等值。

信銀國際最新也把1星期美元定存加至10.8厘，適用於1萬港元等值起的兌換資金。

滙豐的1星期短存也10厘，則需為尚玉客戶的兌換資金，起存額是2000美元。

做美元定期要注意什麼？

許多人都心思思，見美元定存息較港元高那麼多，想做外幣定期，其實要注意以下3點︰

1, 銀行的高息定期有時會要求是新資金或兌換資金，甚至會要求由指定貨幣兌換成美元才可享有指定年利率，想開立定存必先查詢清楚；

2, 如果銀行要求新資金，甚至要求是全新客戶，手續上便會較繁複，雖然轉數快可以轉帳美元，但也要留意銀行有沒有潛在收費；

3, 港元雖然與美元掛鈎，但美元兌港元仍會在7.75至7.85之間浮動，意味把港元換成美元，會有約1.3%的匯率風險，這還未計銀行換匯時的收費及差價。所以，即使美元定期較港元高逾1厘，也未必足以覆蓋換匯成本。

本文最後更新日期︰2023年3月15日

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