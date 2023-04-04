美元定期存款 ─ 全線上調 5厘高息 3個月賺1.26萬港元（2023年4月更新）

踏入4月份，銀行仍然爭相調升美元定期存款年利率，尤以短息上升最多，3個月存期的年利率最高5厘，比12個月更高息，若不計1個月或1星期的超短存期，目前2個5厘選擇，都是3個月存期。

以下有最齊全的美元定期存款，12個月最高4.9厘，是一間中小型銀行，今日最新上調息率至逼近5厘；1星期最高10.9厘，是一家大型銀行的指定客戶優惠。發鈔行最高亦有10厘。

美元定期存款一覽

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3個月存期 2銀行有5厘

若不計超短存期的10厘高息，美元定期存款最高為5厘，都是3個月存期，由兩間銀行提供，分別為交銀香港及創興銀行，門檻不一。

交銀香港的3個月5厘，需為13萬美元新資金，且要指定理財客戶的網上新資金，因此門檻並不低，但若滿足13萬美元的門檻，3個月便賺息1625美元，不計滙兌成本，相當於約1.26萬港元。

如果想低門檻一點，創興也有3個月5厘，需1萬美元，沒有新資金要求，但要在網上或手機銀行開立。

不少銀行都加了3個月存期年利率，信銀國際有4.75厘，只需1500美元網上新資金；南商有4.65厘，10萬港元等值可以開立。如果有足夠資金，建行亞洲也加至4.7厘，40萬美元起存，4個月賺息逾4.8萬港元。

12個月4.9厘

目前最高的長息是富邦的4.9厘，起存額要3萬美元新資金，且需在手機銀行開立。

不少銀行都是短息較長息高，但12個月存期也普遍較港元高，例如信銀國際有4.75厘、交銀香港有4.6厘，門檻都不高。

港美息差漸擴闊 最多達2厘

多間銀行近期大減港元定期年利率，美元定期存款卻多數維持不變，部分雖有減息，但與港元相比的息差擴闊。以創興銀行為例，其3個月美元定存最高5厘，但3個月港元定存為3.15厘，相差接近2厘。

1周存期高至10厘

銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，以恒生銀行的10.9厘最高，需為兌換資金，起存額為1萬港元等值。

滙豐的1星期短存也10厘，則需為尚玉客戶的兌換資金，起存額是2000美元。

做美元定期要注意什麼？

許多人都心思思，見美元定存息較港元高那麼多，想做外幣定期，其實要注意以下3點︰

1, 銀行的高息定期有時會要求是新資金或兌換資金，甚至會要求由指定貨幣兌換成美元才可享有指定年利率，想開立定存必先查詢清楚；

2, 如果銀行要求新資金，甚至要求是全新客戶，手續上便會較繁複，雖然轉數快可以轉帳美元，但也要留意銀行有沒有潛在收費；

3, 港元雖然與美元掛鈎，但美元兌港元仍會在7.75至7.85之間浮動，意味把港元換成美元，會有約1.3%的匯率風險，這還未計銀行換匯時的收費及差價。所以，即使美元定期較港元高逾1厘，也未必足以覆蓋換匯成本。

本文最後更新日期︰2023年4月4日

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