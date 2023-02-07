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美元定期存款 ─ 全城唯一5厘高息 優惠期延至下周 12個月最高4.7厘（2023年2月更新）

收息攻略 18:22 2023/02/07

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踏入2023年，銀行大減港元定期存款，但美元息率卻企硬，雖然也略有減息，但以3個月或以上存期而言，至今仍有銀行達5厘水平，不計1個月或以下的超短存期，3個月5.28厘是目前市場上唯一的5厘。而長息方面，達到4.5厘或以上的也有近10間，幾乎所有銀行仍守住4厘高息。目前在各存期的最高年利率，都普遍較港元的存息高。

以下有最齊全的美元定期存款，1星期最高10.9厘，是一家大型銀行的指定客戶優惠。發鈔行最高亦有10厘。3個月或以上最高5.28厘，當中12個月存期最高4.7厘。

讀者要留意，入場門檻各有高低，不同銀行亦有各自要求，例如要指定理財戶口、要新資金等等，務必注意。

美元定期存款一覽

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12個月4.7厘
比港元定期更高息

多間銀行大減港元定期年利率，美元定期存款卻多數維持不變，部分雖有減息，但與港元相比的息差擴闊。以富邦銀行為例，該行近日不斷調降港元存息，12個月存期只3.4厘，但美元減幅不大，12個月存期仍有4.5厘，較港元存息高出1.2厘之多。

建行亞洲亦是美息遠高於港息，其港元存息近日一直減至最高3.4厘，而12個月美元存息仍有4.65厘，高出超過1.2厘。

目前12個月美元定存最高為4.7厘，是工銀亞洲及信銀國際所提供，而兩者的12個月港元存息最高分別為4.2厘及4厘，即美元存息高出0.5-0.7厘。

3個月仍有5厘選擇  下周到期

當3個月存期的港元存息已退守3厘水平時，花旗的3個月美元定存仍有5.28厘，最新優惠期延至2月18日（即下周六），同樣比其3個月港元定期4.88厘高息。

雖然5.28厘只要1萬美元起存額，但需為花旗私人客戶業務或Citigold新客戶，並持有指定產品結存，門檻不算低。

如果想低門檻，可考慮富邦的4.68厘，同樣為3個月存期，起存額為10萬港元等值，但需經該行兌換貨幣。創興銀行則可1萬美元起存，3個月有4.3厘，不限新舊資金，但要在網上開立。

東亞的全新至尊理財客戶，2萬港元起存，存3個月也有4.3厘。同樣條件下，東亞的3個月港元存息為3.55厘。

1星期短存  兩間超過10厘

銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，以恒生銀行的10.9厘最高。該行上月的年利率為10厘，踏入新一年有所提升，但需為Prestige Private優越私人理財或優越理財客戶的兌換資金，起存額為1萬港元等值。

信銀國際最新也把1星期美元定存加至10.8厘，適用於1萬港元等值起的兌換資金。

滙豐的1星期短存也10厘，則需為尚玉客戶的兌換資金，起存額是2000美元。

 

本文最後更新日期︰2023年2月7日

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