美元定期存款 ─ 五個5厘高息、低門檻5.3厘｜短息高見20厘（2023年5月更新）

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【高息活期存款】做齊任務有6.5厘｜首10萬元有3厘
踏入4月份，銀行仍然爭相調升美元定期存款年利率，尤以短息上升最多，3個月存期的年利率最高5.5厘，比12個月更高息，若不計1個月或1星期的超短存期，目前五個5厘選擇，全都是3個月存期。
以下有最齊全的美元定期存款，12個月及6個月都有4.9厘，3個月有5間達5厘；1星期最高竟驚現20厘，是一家銀行的新客戶優惠，如有足夠本金不妨一試。
美元定期存款一覽
3個月存期 五間銀行有5厘
若不計超短存期的10厘、甚至20厘高息，美元定期存款最高為5.5厘，3個月存期，有5間銀行達到5厘或以上的年利率。
12個月、6個月最高4.9厘
目前最高的長息是富邦的4.9厘，12個月及6個月存期都一樣，起存額要3萬美元新資金，且需在手機銀行開立。
近日多間銀行加美元存息，例如創興及信銀國際，都把6個月存期加至4.9厘，與富邦看齊。東亞則加至最高4.85厘。
1周存期高達20厘
銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，以建行亞洲的20厘最驚人，但需為全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，同時成功認購指定投資產品達50萬港元，才可以用50萬港元開立等值的美元1星期短存，一周速賺息約2000港元。所以這其實算是迎新優惠。
恒生銀行的10.9厘最高，需為兌換資金，起存額為1萬港元等值。滙豐的1星期短存也10厘，則需為尚玉客戶的兌換資金，起存額是2000美元。
做美元定期要注意什麼？
許多人都心思思，見美元定存息較港元高那麼多，想做外幣定期，其實要注意以下3點︰
本文最後更新日期︰2023年5月17日
撰文︰HKET理財組
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欄名 : 存款收息