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【美元定期存款】5.6厘破頂息　比銀債更高息｜3個月5.5厘、12個月長息5.1厘

收息攻略 16:30 2023/08/16

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美債息高企，銀行缺乏美元資金，狂加定期存款年利率以吸存，目前各主要存期都有5厘，遍布逾10家銀行！但做美元定期，最好是本身已有美元資金，若目前兌換美金去做，有可能蝕滙水，下文會有分析。

以下有最齊全的美元定期存款，6個月存期本周見5.6厘新高，3個月存期最高5.5厘，12個月長息都有5.1厘。

美元定期存款一覽

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6個月5.6厘

富邦銀行新推6個月的分行新資金優惠，只要達10萬美元，年利率5.6厘，半年收息2800美元（約2.18萬港元），不計1星期或1個月的超短存期，為目前最高息的美元定存。

銀行為準備年結，目前6個月存期共有4個5厘選擇，除富邦外，創興及信銀國際同樣都為5厘，起存額均為1萬美元。

而工銀亞洲的188天存期，則有5.1厘，需10萬美元起存，屬分行新資金優惠。

大型銀行也有高息，恒生銀行的6個月存期有4.8厘，為目前4大行之中最高息。

1個月5.38厘

如果有兌換美元的需要，可順便做1個月美元定期，有兩間高達5厘，富邦為5.38厘，恒生為5.3厘，兩者都需透過兌換資金開立。

3個月最高5.5厘

3個月存期，有兩間銀行高達5.5厘，分別是創興銀行及富邦銀行。創興需為兌換資金，起存額達12.5萬美元，適合有兌換大額美元需要的讀者，在換滙後放3個月賺息逾1700美元（逾1.3萬港元）。

富邦銀行的5.5厘則不需為兌換資金，但需為新資金，10萬美元起存，適用於所有客戶（個人或公司客戶），要到分行開立。

3個月存期共有10間銀行有5厘高息，除上述創興與富邦外，工銀亞洲、建行亞洲及花旗都有5.2厘；南商及上商有最高5.1厘；東亞、交銀香港及大眾銀行則為最高5厘。

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鎖定長息5.1厘

目前12個月或6個月存期都有最高5.1厘，為富邦銀行的優惠，起存額3萬美元新資金，需在手機銀行開立。

華僑銀行（前稱華僑永亨）最新亦推出5厘優惠，12個月存期，10萬港元等值可以起存，適用於宏富理財客戶新資金，一般個人客戶也有4.8厘。

1周存期高達20厘
銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，以建行亞洲的20厘最驚人，但需為全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，同時成功認購指定投資產品達50萬港元，才可以用50萬港元開立等值的美元1星期短存，一周速賺息約2000港元。所以這其實算是迎新優惠。

做美元定期要注意什麼？
許多人都心思思，見美元定存息較港元高那麼多，想做外幣定期，其實要注意以下3點︰

  • 1, 銀行的高息定期有時會要求是新資金或兌換資金，甚至會要求由指定貨幣兌換成美元才可享有指定年利率，當中可能會食差價，例如目前在滙豐以港元兌換美元，1美元等於7.8616港元。
  • 2, 如果銀行要求新資金，甚至要求是全新客戶，手續上便會較繁複，雖然轉數快可以轉帳美元，但也要留意銀行有沒有潛在收費；
  • 3, 港元雖然與美元掛鈎，但美元兌港元仍會在7.75至7.85之間浮動，意味把港元換成美元，會有約1.3%的匯率風險，這還未計銀行換匯時的收費及差價。所以，即使美元定期較港元高逾1厘，也未必足以覆蓋換匯成本。

本文最後更新日期︰2023年8月16日

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