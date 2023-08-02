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【美元定期存款】5.5厘比銀債更高息、1年期5.1厘　港元轉美元做定期、需留意3大風險

收息攻略 14:38 2023/08/02

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美債息高企，銀行缺乏美元資金，狂加定期存款年利率以吸存，目前各主要存期都有5厘！但做美元定期，最好是本身已有美元資金，而不建議目前兌換美金去做，下文會有分析。

以下有最齊全的美元定期存款，12個月及6個月都有5.1厘，3個月存期最高5.5厘，1星期最高驚現20厘。

美元定期存款一覽

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1個月5.38厘

如果有兌換美元的需要，可順便做1個月美元定期，有兩間高達5厘，富邦為5.38厘，恒生為5.3厘，兩者都需透過兌換資金開立。

3個月最高5.5厘

3個月存期，有兩間銀行高達5.5厘，分別是創興銀行及富邦銀行。創興需為兌換資金，起存額達12.5萬美元，適合有兌換大額美元需要的讀者，在換滙後放3個月賺息逾1700美元（逾1.3萬港元）。

富邦銀行的5.5厘則不需為兌換資金，但需為新資金，10萬美元起存，適用於所有客戶（個人或公司客戶），要到分行開立。若果本身已有美元資金，搬錢到富邦的選擇是最高息的。

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鎖定長息5.1厘

目前12個月或6個月存期都有最高5.1厘，為富邦銀行的優惠，起存額3萬美元新資金，需在手機銀行開立。

華僑銀行（前稱華僑永亨）最新亦推出5厘優惠，12個月存期，10萬港元等值可以起存，適用於宏富理財客戶新資金，一般個人客戶也有4.8厘。

南商及上商次之，雖然未見5厘長息，但都有4.8厘，且門檻低，10萬港元已可開立。

現有資金則可考慮創興銀行、招商永隆及大眾銀行，這3間的12個月存期都有4.7厘，在手機銀行開立毋需新資金。

1周存期高達20厘
銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，以建行亞洲的20厘最驚人，但需為全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，同時成功認購指定投資產品達50萬港元，才可以用50萬港元開立等值的美元1星期短存，一周速賺息約2000港元。所以這其實算是迎新優惠。

做美元定期要注意什麼？
許多人都心思思，見美元定存息較港元高那麼多，想做外幣定期，其實要注意以下3點︰

  • 1, 銀行的高息定期有時會要求是新資金或兌換資金，甚至會要求由指定貨幣兌換成美元才可享有指定年利率，當中可能會食差價，例如目前在滙豐以港元兌換美元，1美元等於7.8616港元。
  • 2, 如果銀行要求新資金，甚至要求是全新客戶，手續上便會較繁複，雖然轉數快可以轉帳美元，但也要留意銀行有沒有潛在收費；
  • 3, 港元雖然與美元掛鈎，但美元兌港元仍會在7.75至7.85之間浮動，意味把港元換成美元，會有約1.3%的匯率風險，這還未計銀行換匯時的收費及差價。所以，即使美元定期較港元高逾1厘，也未必足以覆蓋換匯成本。

本文最後更新日期︰2023年8月2日

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