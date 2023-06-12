【美元定期存款】5厘俱樂部有呢8間、涵蓋4個存期！短息高見20厘（2023年6月更新）

美債息高企，銀行缺乏美元資金，狂加定期存款年利率以吸存，不計超短存期，目前3個月至6個月存期都有5厘，加入「5厘俱樂部」的銀行多達6間！

以下有最齊全的美元定期存款，12個月最高4.9厘，6個月存期最高5厘，3個月存期最高5.5厘，1星期最高驚現20厘。

美元定期存款一覽

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

6個月存期 兩個5厘

富邦銀行近日加美元存息至5厘水平，6個月存期，10萬美元新資金、經分行開立，年利率有5厘，半年賺息2500美元。

較高門檻有大新銀行，其4個月、5個月及6個月存期都有5厘，起存額均為200萬港元等值，明顯吸納大戶資金。不過，若是20萬港元等值，6個月也有4.8厘，低門檻而言算是較高。

12個月長息方面，最高仍是富邦的4.9厘，該行的12個月、6個月及3個月存期都一樣4.9厘，起存額要3萬美元新資金，且需在手機銀行開立。

【高息存款】4厘定存「曬冷」 9大銀行、高低門檻、新舊資金

3個月存期 8間銀行有5厘

若不計超短存期的10厘、甚至20厘高息，美元定期存款最高為5.5厘，屬3個月存期。而這個存期，有8間銀行達到5厘或以上的年利率。

創興銀行5.5厘︰ 需為透過兌換美元而開立，存入12.5萬美元或以上，3個月有5.5厘，不計匯兌成本，一季速賺約1.34萬港元；創興另提供較低門檻，10萬美元起存，也有 5.3厘 ，折合只需不足10萬港元，是較容易入手的產品，不過同樣需透過兌換美元而開立。

需為透過兌換美元而開立，存入12.5萬美元或以上，3個月有5.5厘，不計匯兌成本，一季速賺約1.34萬港元；創興另提供較低門檻，10萬美元起存，也有 ，折合只需不足10萬港元，是較容易入手的產品，不過同樣需透過兌換美元而開立。 大新銀行5.3厘︰ 門檻頗高，需為200萬港元等值的新資金，且需要指定理財客戶在分行開立；若是20萬港元等值的資金，也有5.1厘。

門檻頗高，需為200萬港元等值的新資金，且需要指定理財客戶在分行開立；若是20萬港元等值的資金，也有5.1厘。 富邦5.2厘︰ 10萬美元新資金、經分行開立，3個月5.2厘。

10萬美元新資金、經分行開立，3個月5.2厘。 建行亞洲5.1厘︰ 適用於全新指定理財客戶，且需100萬港元等值新資金，門檻不低，如果符合條件，一季速賺約1.3萬港元；

適用於全新指定理財客戶，且需100萬港元等值新資金，門檻不低，如果符合條件，一季速賺約1.3萬港元； 東亞銀行5.05厘︰ 適用於全新顯卓私人理財客戶，200萬港元等值的存款額，3個月存期有5.05厘。

適用於全新顯卓私人理財客戶，200萬港元等值的存款額，3個月存期有5.05厘。 交銀香港5厘︰ 需為13萬美元新資金，且要指定理財客戶的網上新資金，因此門檻也並不低；

需為13萬美元新資金，且要指定理財客戶的網上新資金，因此門檻也並不低； 信銀國際5厘︰ 門檻最低的5厘高息，只需1500美元新資金，在電子渠道開立。

門檻最低的5厘高息，只需1500美元新資金，在電子渠道開立。 上商5厘︰1萬美元新資金，需在分行開立。

1周存期高達20厘

銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，以建行亞洲的20厘最驚人，但需為全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，同時成功認購指定投資產品達50萬港元，才可以用50萬港元開立等值的美元1星期短存，一周速賺息約2000港元。所以這其實算是迎新優惠。

恒生銀行的10.9厘最高，需為兌換資金，起存額為1萬港元等值。滙豐的1星期短存也10厘，則需為尚玉客戶的兌換資金，起存額是2000美元。

做美元定期要注意什麼？

許多人都心思思，見美元定存息較港元高那麼多，想做外幣定期，其實要注意以下3點︰

1, 銀行的高息定期有時會要求是新資金或兌換資金，甚至會要求由指定貨幣兌換成美元才可享有指定年利率，想開立定存必先查詢清楚；

2, 如果銀行要求新資金，甚至要求是全新客戶，手續上便會較繁複，雖然轉數快可以轉帳美元，但也要留意銀行有沒有潛在收費；

3, 港元雖然與美元掛鈎，但美元兌港元仍會在7.75至7.85之間浮動，意味把港元換成美元，會有約1.3%的匯率風險，這還未計銀行換匯時的收費及差價。所以，即使美元定期較港元高逾1厘，也未必足以覆蓋換匯成本。

本文最後更新日期︰2023年6月12日

更多高息存款︰

【定期存款2023】 又破頂見4.5厘！大戶一季賺$11,250｜逾10個4厘選擇一表看清

【高息存款】驚現30厘高息搶客、1個月賺$2500！恒生7.5厘、高息活期大合集

【擺脫月光族】零存整付最高2.3厘 月供$500、5年就有3.2萬

《定期存款邊間好》懶人包【高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒】

＝＝＝＝＝

【開市追揸沽】港股大反彈弱勢扭轉？憧憬內地救市內房股有救？

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料