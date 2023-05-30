【美元定期存款】5厘俱樂部有呢6間！短息高見20厘（2023年5月更新）

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港元定期存款 │ 4厘俱樂部有這5家！發鈔行4.08厘｜港元定存最高20厘
美債息高企，銀行缺乏美元資金，狂加定期存款年利率以吸存，不計超短存期，目前2個月至6個月存期都有5厘，加入「5厘俱樂部」的銀行多達6間！
以下有最齊全的美元定期存款，12個月最高4.9厘，6個月存期最高5厘，3個月存期最高5.5厘，1星期最高驚現20厘。
美元定期存款一覽
存2個月有5厘
上海商業銀行本周加息，把2個月及3個月的美元定存年利率都加至5厘，起存額為1萬美元新資金，而12個月及6個月存期都加至4.8厘，亦屬市場上較高水平。
4至6個月都有5厘
大新銀行最新把4個月、5個月及6個月存期都加至5厘，起存額也是200萬港元等值，明顯吸納大戶資金。不過，若是20萬港元等值，6個月也有4.8厘，低門檻而言算是較高。
12個月長息方面，最高仍是富邦的4.9厘，該行的12個月、6個月及3個月存期都一樣4.9厘，起存額要3萬美元新資金，且需在手機銀行開立。
3個月存期 六間銀行有5厘
若不計超短存期的10厘、甚至20厘高息，美元定期存款最高為5.5厘，屬3個月存期。而這個存期，有5間銀行達到5厘或以上的年利率。
1周存期高達20厘
銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，以建行亞洲的20厘最驚人，但需為全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，同時成功認購指定投資產品達50萬港元，才可以用50萬港元開立等值的美元1星期短存，一周速賺息約2000港元。所以這其實算是迎新優惠。
恒生銀行的10.9厘最高，需為兌換資金，起存額為1萬港元等值。滙豐的1星期短存也10厘，則需為尚玉客戶的兌換資金，起存額是2000美元。
做美元定期要注意什麼？
許多人都心思思，見美元定存息較港元高那麼多，想做外幣定期，其實要注意以下3點︰
本文最後更新日期︰2023年5月30日
撰文︰HKET理財組
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欄名 : 存款收息