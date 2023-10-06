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【美元定期存款】3個月5.7厘新高！不同存期都有5厘、比港元高息

收息攻略 10:42 2023/10/06

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2023年來到最後一季，隨着美債息屢創新高，加上銀行提前準備年結，美元定存不同存期都有5厘選擇，在滙豐等4大行陸續加至5厘以上後，有中小行隨即跟進，把3個月存期加至5.7厘新高。

不過，做美元定期，最好是本身已有美元資金，若目前兌換美金去做，有可能蝕滙水，下文會有分析。

以下有最齊全的美元定期存款，最高有13厘，較長存期的3個月最高5.7厘，6個月最高5.5厘新高，12個月長息最高5.1厘。

美元定期存款一覽

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富邦3個月5.7厘破頂

踏入10月份，富邦銀行收起6個月5.6厘優惠，卻推3個月5.7厘高息，明顯為吸納年結資金，且年利率更進一步。該優惠適用於10萬美元起的分行新資金。

富邦以外，創興銀行10月延續3個月5.5厘優惠，但需為兌換資金，起存額達12.5萬美元，適合有兌換大額美元需要的讀者，在換滙後放3個月賺息逾1700美元（逾1.3萬港元）。

大新銀行10月份也加息，全新全VIP客戶，3個月存期由5.2厘加至5.4厘，起存額為10萬港元等值，最多可做50萬港元等值。

3個月存期共有逾10間銀行有5厘高息，門檻各有高低，讀者可因應自身需求選擇。

港元定存︰【綠債退款】做5厘定存 這6個存期都有4.5厘或以上

4大銀行加美元定存息

滙豐、中銀香港、渣打及恒生在上月起先後調升美元定期存款，不同存期都有加息。

滙豐及中銀香港的美元定存年利率加至最高5.2厘，屬6個月存期，3個月存期都加至4.6厘。

恒生銀行則擁有最多的5厘之選，該行的6個月、4個月及3個月存期，全部都有5.2厘，一般綜合客戶也可開立，但必定要網上新資金才可以。

渣打集中吸納長期資金，12個月加至4.2厘，長存期而言是4大行之中最高息，滙豐及中銀的12個月存期最高為4厘。

1個月5.38厘

如果有兌換美元的需要，可順便做1個月美元定期，有兩間高達5厘，富邦為5.38厘，恒生為5.3厘，兩者都需透過兌換資金開立。

若是2個月存期，富邦銀行也有最高5.1厘，建行亞洲有5厘，不一定要兌換資金，不過需為新資金。

1周存期高達13厘

銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，目前以大新銀行的13厘最高，起存額20萬港元等值，且需為兌換資金。其餘幾家大行都有約10厘水平，但同樣需為兌換資金才可開立。

做美元定期要注意什麼？
許多人都心思思，見美元定存息較港元高那麼多，想做外幣定期，其實要注意以下3點︰

  • 1、港元雖然與美元掛鈎，但美元兌港元仍會在7.75至7.85之間浮動，意味把港元換成美元，會有約1.3%的匯率風險，這還未計銀行換匯時的收費及差價。所以，即使美元定期較港元高逾1厘，也未必足以覆蓋換匯成本；
  • 2、銀行的高息定期有時會要求是新資金或兌換資金，甚至會要求由指定貨幣兌換成美元才可享有指定年利率，當中可能會食差價，例如目前在滙豐以港元兌換美元，1美元等於7.86港元；
  • 3、如果銀行要求新資金，甚至要求是全新客戶，手續上便會較繁複，雖然轉數快可以轉帳美元，但也要留意銀行有沒有潛在收費。

本文最後更新日期︰2023年10月5日

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