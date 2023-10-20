  • 27°C
香港時間 : 20231020日 (週五) 13:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美元定期存款】3個月5.7厘、不同存期都有5厘、長息5.1厘低門檻

收息攻略 12:16 2023/10/20

分享：

分享：

美元定期存款，不同存期都有5厘，3個月最高5.7厘，短息高達13厘。

2023年來到最後一季，美債息仍然波動，時有新高，美元定存仍然高企，不同存期都有5厘選擇，目前不同存期都有5厘水平，3個月存期最高5.7厘，10萬美元起存，短短一季速賺息約1.2萬港元。3大發鈔行都有最高5厘，恒生則最高5.2厘。

不過，做美元定期，最好是本身已有美元資金，若目前兌換美金去做，有可能蝕滙水，下文會有分析。

以下有最齊全的美元定期存款，最高有13厘，較長存期的3個月最高5.7厘，6個月最高5.4厘新高，12個月長息最高5.1厘。

美元定期存款一覽

點擊圖片放大
+5
+4

富邦3個月5.7厘破頂

踏入10月份，富邦銀行收起6個月5.6厘優惠，卻推3個月5.7厘高息，明顯為吸納年結資金，且年利率更進一步。該優惠適用於10萬美元起的分行新資金，一季賺約1425美元（近1.2萬港元）。

富邦以外，創興銀行10月延續3個月5.5厘優惠，但需為兌換資金，起存額達12.5萬美元，在換滙後放3個月賺息逾1700美元（逾1.3萬港元）。

大新銀行10月份也加息，全新全VIP客戶，3個月存期由5.2厘加至5.4厘，起存額為10萬港元等值，最多可做50萬港元等值。

3個月存期共有逾10間銀行有5厘高息，門檻各有高低，讀者可因應自身需求選擇。

港元定存︰5萬元入場4.8厘 揭穿虛假低門檻的真相

4大銀行加美元定存息

滙豐、中銀香港、渣打及恒生近日均有變動。滙豐帶頭把6個月存期減至5厘，3個月存期卻同時加至5厘。中銀香港及渣打隨即跟進，調整至同樣水平。

恒生銀行則最高息，6個月、4個月及3個月存期，全部都有5.2厘，必需為網上新資金。

渣打集中吸納長期資金，12個月加至4.2厘，長存期而言是4大行之中最高息，滙豐及中銀的12個月存期最高為4厘。

1個月5.38厘

如果有兌換美元的需要，可順便做1個月美元定期，有3間銀行高達5厘，富邦為5.38厘，恒生為5.3厘，兩者都需透過兌換資金開立。

建行亞洲的新資金優惠則有5.1厘，但集中吸納大額存戶，起存額需達40萬美元新資金。

若是2個月存期，富邦銀行及建行亞洲都有5.1厘，不一定要兌換資金，不過需為新資金。

1周存期高達13厘

銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，目前以大新銀行的13厘最高，起存額20萬港元等值，且需為兌換資金。其餘幾家大行都有約10厘水平，但同樣需為兌換資金才可開立。

做美元定期要注意什麼？
許多人都心思思，見美元定存息較港元高那麼多，想做外幣定期，其實要注意以下3點︰

  • 1、港元雖然與美元掛鈎，但美元兌港元仍會在7.75至7.85之間浮動，意味把港元換成美元，會有約1.3%的匯率風險，這還未計銀行換匯時的收費及差價。所以，即使美元定期較港元高逾1厘，也未必足以覆蓋換匯成本；
  • 2、銀行的高息定期有時會要求是新資金或兌換資金，甚至會要求由指定貨幣兌換成美元才可享有指定年利率，當中可能會食差價，例如目前在滙豐以港元兌換美元，1美元等於7.8518港元；
  • 3、如果銀行要求新資金，甚至要求是全新客戶，手續上便會較繁複，雖然轉數快可以轉帳美元，但也要留意銀行有沒有潛在收費。

本文最後更新日期︰2023年10月20日

更多高息存款︰

【港元定存】驚現5.05厘全城新高、本周10銀行跟滙豐加息

【人民幣定期存款】6個月升穿3厘　滙豐、恒生升穿2厘

50萬元定期存款｜10銀行逾4.5厘　兩個5厘選擇速賺$6,250

《定期存款邊間好》懶人包【高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地持續救市港股點行？京東創新低怎部署？
開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【定期存款2023】驚現5.05厘全城新高、本周10銀行跟滙豐加息｜綠債退款4.88厘最後今天
今日
【定期存款2023】驚現5.05厘全城新高、本周10銀行跟滙豐加息｜綠債退款4.88厘最後今天
定期存款利率邊間好？現有資金4.8厘、新資金5.05厘新高（附不同存期最高息之選）
今日
定期存款利率邊間好？現有資金4.8厘、新資金5.05厘新高（附不同存期最高息之選）
50萬元定期存款｜10銀行逾4.5厘高息過滙豐　兩個5厘選擇速賺$6,250
今日
50萬元定期存款｜10銀行逾4.5厘高息過滙豐　兩個5厘選擇速賺$6,250
10萬元定期存款 │9銀行逾4.5厘高息過滙豐　低門檻賺$4,500　現有資金4.65厘
2023/10/19
10萬元定期存款 │9銀行逾4.5厘高息過滙豐　低門檻賺$4,500　現有資金4.65厘
【港元定存】渣打加存息　4大銀行全線4.5厘　美元最高5.2厘（附4大銀行港元、美元、人民幣年利率）
2023/10/19
【港元定存】渣打加存息　4大銀行全線4.5厘　美元最高5.2厘（附4大銀行港元、美元、人民幣年利率）
退休規劃產品 財富及退休規劃 財富及資產管理 被動收入 收息產品 創興銀行（01111） 工銀亞洲 南洋商業銀行 上海商業銀行 儲蓄

上一篇文章

【定期存款2023】驚現5.05厘全城新高、本周10銀行跟滙豐加息｜綠債退款4.88厘最後今天

下一篇文章

定期存款利率邊間好？現有資金4.8厘、新資金5.05厘新高（附不同存期最高息之選）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款