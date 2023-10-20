【美元定期存款】3個月5.7厘、不同存期都有5厘、長息5.1厘低門檻

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【定期存款2023】驚現5.05厘全城新高、本周10銀行跟滙豐加息｜綠債退款4.88厘最後今天
2023年來到最後一季，美債息仍然波動，時有新高，美元定存仍然高企，不同存期都有5厘選擇，目前不同存期都有5厘水平，3個月存期最高5.7厘，10萬美元起存，短短一季速賺息約1.2萬港元。3大發鈔行都有最高5厘，恒生則最高5.2厘。
不過，做美元定期，最好是本身已有美元資金，若目前兌換美金去做，有可能蝕滙水，下文會有分析。
以下有最齊全的美元定期存款，最高有13厘，較長存期的3個月最高5.7厘，6個月最高5.4厘新高，12個月長息最高5.1厘。
美元定期存款一覽
富邦3個月5.7厘破頂
踏入10月份，富邦銀行收起6個月5.6厘優惠，卻推3個月5.7厘高息，明顯為吸納年結資金，且年利率更進一步。該優惠適用於10萬美元起的分行新資金，一季賺約1425美元（近1.2萬港元）。
富邦以外，創興銀行10月延續3個月5.5厘優惠，但需為兌換資金，起存額達12.5萬美元，在換滙後放3個月賺息逾1700美元（逾1.3萬港元）。
大新銀行10月份也加息，全新全VIP客戶，3個月存期由5.2厘加至5.4厘，起存額為10萬港元等值，最多可做50萬港元等值。
3個月存期共有逾10間銀行有5厘高息，門檻各有高低，讀者可因應自身需求選擇。
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4大銀行加美元定存息
滙豐、中銀香港、渣打及恒生近日均有變動。滙豐帶頭把6個月存期減至5厘，3個月存期卻同時加至5厘。中銀香港及渣打隨即跟進，調整至同樣水平。
恒生銀行則最高息，6個月、4個月及3個月存期，全部都有5.2厘，必需為網上新資金。
渣打集中吸納長期資金，12個月加至4.2厘，長存期而言是4大行之中最高息，滙豐及中銀的12個月存期最高為4厘。
1個月5.38厘
如果有兌換美元的需要，可順便做1個月美元定期，有3間銀行高達5厘，富邦為5.38厘，恒生為5.3厘，兩者都需透過兌換資金開立。
建行亞洲的新資金優惠則有5.1厘，但集中吸納大額存戶，起存額需達40萬美元新資金。
若是2個月存期，富邦銀行及建行亞洲都有5.1厘，不一定要兌換資金，不過需為新資金。
1周存期高達13厘
銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，目前以大新銀行的13厘最高，起存額20萬港元等值，且需為兌換資金。其餘幾家大行都有約10厘水平，但同樣需為兌換資金才可開立。
做美元定期要注意什麼？
許多人都心思思，見美元定存息較港元高那麼多，想做外幣定期，其實要注意以下3點︰
本文最後更新日期︰2023年10月20日
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欄名 : 存款收息