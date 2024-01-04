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【美元定期存款】3個月5.5厘繼續有、現有資金5.1厘｜12個月長息已無5厘

收息攻略 18:18 2024/01/04

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美元定期存款，12個月存期已全線失守5厘，目前最高4.9厘、6個月存期最高5.2厘、3個月存期最高5.5厘，1星期短存繼續有13厘。

美聯儲確認加息周期已見頂，2024年大機會減息，近日多家銀行都相繼下調美元定期存款年利率，12個月長息已全線失守5厘。若果有美元資金想做定存，長存期仍有4.9厘，仍屬吸引水平；3個月短存期5.5厘繼續有，現有資金也有高達5.1厘。

美元定期存款，12個月存期最高4.9厘、6個月存期最高5.2厘、3個月存期最高5.5厘，1星期短存繼續有13厘。

以下羅列逾20銀行、不同存期的美元定期存款︰

美元定期存款一覽

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12個月4.9厘　低門檻4.7厘

此前富邦銀行，建行亞洲及虛銀富融（Fusion Bank）等都提供12個月5厘或以上的優惠，但目前已全數減至5厘之下。

12個月美元定期存款，目前最高為4.9厘，由工銀亞洲及南洋商業銀行提供，前者雖然新舊資金皆可，但起存額高，需100萬美元；後者要新資金，但10萬港元等值起存，門檻較低。

想再低門檻，可考慮上商，4.7厘僅1萬美元起存，但要新資金。

若是現有資金就要留意創興銀行，12個月4.65厘，同樣是1萬美元起存，屬現有資金當中較高水平。

6個月5.2厘　現有資金5厘

6個月存期方面，雖然最高仍有5.2厘，但屬東亞銀行的新客戶優惠，且需為高端理財客戶，起存額亦以百萬港元計，門檻較高。

暫時僅餘6銀行提供6個月5厘或以上的高息，現有資金繼續以創興最高，1萬美元起存有5厘。其他如工銀亞洲的5.1厘，集友、南商、交銀香港的5厘都要新資金。

3個月5.5厘　現有資金5.1厘

富邦銀行的3個月存期5.5厘高息，在2024年繼續有，適用於10萬美元起的手機銀行新資金，需指定優惠碼，一季可賺約1375美元（近1.1萬港元）。

連同富邦，仍有逾10銀行提供3個月5厘或以上的選擇，例如工銀亞洲5.38厘，交銀香港及信銀國際5.25厘等等，都大多需要新資金或全新客戶。

現有資金繼續以創興最高，1萬美元起存有5.1厘；招商永隆的現有資金也有5厘，但要50萬美元起存。

3大銀行一致4.4厘

大型銀行近幾周多次減美元存息，目前滙豐、中銀香港及渣打銀行已相當一致，12個存期全面失守4厘，3個月及6個月存期也減至最高4.4厘。

4大銀行之中，暫以恒生銀行最高，但也跌穿5厘，3、4及6個月存期均為4.9厘。

1個月6.5厘

如果有兌換美元的需要，可順便做1個月美元定期，滙豐提供6.5厘最高，需為兌換資金，這是卓越理財尊尚客戶的優惠，但其他客戶的年利率相若，只低0.1至0.2厘。

富邦及恒生分別提供5.38厘及5.3厘，兩者都需透過兌換資金開立。

如果不是兌換資金，1個月存期以信銀國際的5厘最高，僅1萬美元新資金起存，但需為CITIdiamond客戶。

1周存期高達13厘

銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，目前以滙豐銀行及大新銀行的13厘最高，但均需為兌換資金。其餘幾家大行都有約10厘水平，但同樣需為兌換資金才可開立。

做美元定期要注意什麼？
許多人都心思思，見美元定存息較港元高那麼多，想做外幣定期，其實要注意以下3點︰

  • 1、港元雖然與美元掛鈎，但美元兌港元仍會在7.75至7.85之間浮動，意味把港元換成美元，會有約1.3%的匯率風險，這還未計銀行換匯時的收費及差價。所以，即使美元定期較港元高逾1厘，也未必足以覆蓋換匯成本；
  • 2、銀行的高息定期有時會要求是新資金或兌換資金，甚至會要求由指定貨幣兌換成美元才可享有指定年利率，當中可能會食差價；
  • 3、如果銀行要求新資金，甚至要求是全新客戶，手續上便會較繁複，雖然轉數快可以轉帳美元，但也要留意銀行有沒有潛在收費。

本文最後更新日期︰2024年1月4日

責任編輯︰廖毅然

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