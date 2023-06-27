【美元定期存款】12個月5.1厘　港元轉美元做定期、需留意3大風險

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定期存款 6個月收息$24,300 鎖定4厘至年底、低門檻4.15厘（6月27日更新）
美債息高企，銀行缺乏美元資金，狂加定期存款年利率以吸存，目前各主要存期都有5厘，加入「5厘俱樂部」的銀行多達7間！
以下有最齊全的美元定期存款，12個月及6個月都有5.1厘，3個月存期最高5.5厘，1星期最高驚現20厘。
美元定期存款一覽
鎖定長息5.1厘
目前12個月或6個月存期都有最高5.1厘，為富邦銀行的優惠，起存額3萬美元新資金，需在手機銀行開立。
創興及招商永隆次之，雖然未見5厘長息，但也逼近這個水平，招商永隆近日大加存息，12個月、9個月及6個月一律加至4.8厘，5萬美元起存，毋需新資金；
創興銀行的12個月存期最高4.8厘，9個月有4.85厘，6個月有4.9厘，一樣毋需新資金。
【定期存款】盤點6月到期高息 3個月4.4厘／1星期20厘 最後1星期！
3個月存期 7間銀行有5厘
若不計超短存期的10厘、甚至20厘高息，美元定期存款最高為5.5厘，屬3個月存期。而這個存期，有7間銀行達到5厘或以上的年利率。
1周存期高達20厘
銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，以建行亞洲的20厘最驚人，但需為全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，同時成功認購指定投資產品達50萬港元，才可以用50萬港元開立等值的美元1星期短存，一周速賺息約2000港元。所以這其實算是迎新優惠。
做美元定期要注意什麼？
許多人都心思思，見美元定存息較港元高那麼多，想做外幣定期，其實要注意以下3點︰
本文最後更新日期︰2023年6月27日
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欄名 : 存款收息