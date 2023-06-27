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【美元定期存款】12個月5.1厘　港元轉美元做定期、需留意3大風險

收息攻略 17:38 2023/06/27

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美債息高企，銀行缺乏美元資金，狂加定期存款年利率以吸存，目前各主要存期都有5厘，加入「5厘俱樂部」的銀行多達7間！

以下有最齊全的美元定期存款，12個月及6個月都有5.1厘，3個月存期最高5.5厘，1星期最高驚現20厘。

美元定期存款一覽

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鎖定長息5.1厘

目前12個月或6個月存期都有最高5.1厘，為富邦銀行的優惠，起存額3萬美元新資金，需在手機銀行開立。

創興及招商永隆次之，雖然未見5厘長息，但也逼近這個水平，招商永隆近日大加存息，12個月、9個月及6個月一律加至4.8厘，5萬美元起存，毋需新資金；

創興銀行的12個月存期最高4.8厘，9個月有4.85厘，6個月有4.9厘，一樣毋需新資金。

【定期存款】盤點6月到期高息 3個月4.4厘／1星期20厘 最後1星期！

3個月存期   7間銀行有5厘

若不計超短存期的10厘、甚至20厘高息，美元定期存款最高為5.5厘，屬3個月存期。而這個存期，有7間銀行達到5厘或以上的年利率。

  • 創興銀行5.5厘︰需為透過兌換美元而開立，存入12.5萬美元或以上，3個月有5.5厘，不計匯兌成本，一季速賺約1.34萬港元；創興另提供較低門檻，10萬美元起存，也有5.3厘，折合只需不足10萬港元，是較容易入手的產品，不過同樣需透過兌換美元而開立。
  • 大新銀行5.2厘︰門檻頗高，需為200萬港元等值的新資金，且需要指定理財客戶在分行開立。
  • 富邦5.2厘︰10萬美元新資金、經分行開立，3個月5.2厘。
  • 建行亞洲5.2厘︰適用於全新指定理財客戶，且需100萬港元等值新資金。
  • 上商5.1厘︰1萬美元新資金，需在分行開立。
  • 東亞銀行5.05厘︰適用於全新顯卓私人理財客戶，200萬港元等值的存款額，3個月存期有5.05厘。
  • 交銀香港5厘︰需為13萬美元新資金，且要指定理財客戶的網上新資金，因此門檻也並不低；

1周存期高達20厘
銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，以建行亞洲的20厘最驚人，但需為全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，同時成功認購指定投資產品達50萬港元，才可以用50萬港元開立等值的美元1星期短存，一周速賺息約2000港元。所以這其實算是迎新優惠。

做美元定期要注意什麼？
許多人都心思思，見美元定存息較港元高那麼多，想做外幣定期，其實要注意以下3點︰

  • 1, 銀行的高息定期有時會要求是新資金或兌換資金，甚至會要求由指定貨幣兌換成美元才可享有指定年利率，當中可能會食差價，例如目前在滙豐以港元兌換美元，1美元等於7.8616港元。
  • 2, 如果銀行要求新資金，甚至要求是全新客戶，手續上便會較繁複，雖然轉數快可以轉帳美元，但也要留意銀行有沒有潛在收費；
  • 3, 港元雖然與美元掛鈎，但美元兌港元仍會在7.75至7.85之間浮動，意味把港元換成美元，會有約1.3%的匯率風險，這還未計銀行換匯時的收費及差價。所以，即使美元定期較港元高逾1厘，也未必足以覆蓋換匯成本。

本文最後更新日期︰2023年6月27日

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