【美元定期存款】1個月5.38厘　港元轉美元做定期、需留意3大風險

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定期存款邊間好？新資金4.5厘、現有資金最高4.15厘 省卻搬錢煩惱（7月5日更新）
美債息高企，銀行缺乏美元資金，狂加定期存款年利率以吸存，目前各主要存期都有5厘，加入「5厘俱樂部」的銀行多達10間！
以下有最齊全的美元定期存款，12個月及6個月都有5.1厘，3個月存期最高5.5厘，1星期最高驚現20厘。
美元定期存款一覽
1個月5.38厘
如果有兌換美元的需要，可順便做1個月美元定期，有兩間高達5厘，富邦為5.38厘，恒生為5.3厘，兩者都需透過兌換資金開立。
鎖定長息5.1厘
目前12個月或6個月存期都有最高5.1厘，為富邦銀行的優惠，起存額3萬美元新資金，需在手機銀行開立。
華僑銀行（前稱華僑永亨）最新亦推出5厘優惠，12個月存期，10萬港元等值可以起存，適用於宏富理財客戶新資金，一般個人客戶也有4.8厘。
南商及上商次之，雖然未見5厘長息，但都有4.8厘，且門檻低，10萬港元已可開立。
現有資金則可考慮創興銀行及招商永隆，這兩間的12個月存期都有4.7厘，在手機銀行開立毋需新資金。
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3個月存期 8間銀行有5厘
若不計超短存期的10厘、甚至20厘高息，美元定期存款最高為5.5厘，屬3個月存期。而這個存期，有7間銀行達到5厘或以上的年利率。
1周存期高達20厘
銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，以建行亞洲的20厘最驚人，但需為全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，同時成功認購指定投資產品達50萬港元，才可以用50萬港元開立等值的美元1星期短存，一周速賺息約2000港元。所以這其實算是迎新優惠。
做美元定期要注意什麼？
許多人都心思思，見美元定存息較港元高那麼多，想做外幣定期，其實要注意以下3點︰
本文最後更新日期︰2023年7月5日
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欄名 : 存款收息