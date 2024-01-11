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【美元定期存款】逾10銀行減息！12個月失守5厘、6個月5厘僅剩1個｜3個月5.5厘繼續有

收息攻略 18:32 2024/01/11

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美元定期存款年利率，12個月長息已全線失守5厘，目前最高4.8厘。6個月存期尚有5厘，但僅餘1間銀行提供；3個月短存期5.5厘繼續有。

2024年剛開始，多間銀行即減美元定期存款年利率。雖然近日不斷有分析為減息預期降溫，但息口見頂已是共識，大趨勢會向下調整。單是本周已有逾10間銀行下調美元定期存款年利率。

美元定期存款年利率，12個月長息已全線失守5厘，目前最高4.8厘。6個月存期尚有5厘，但僅餘1間銀行提供；3個月短存期5.5厘繼續有，現有資金也有高達5.1厘。

以下羅列逾20銀行、不同存期的美元定期存款︰

美元定期存款一覽

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12個月4.8厘　低門檻4.7厘

此前富邦銀行，建行亞洲及虛銀富融（Fusion Bank）等都提供12個月5厘或以上的優惠，但目前已全數減至5厘之下。

想低門檻，可考慮上商，4.7厘僅1萬美元起存，但要新資金。

若是現有資金就要留意集友銀行，12個月4.65厘，但起存額要達12.5萬美元；大眾銀行的4.6厘，同樣是現有資金可開立，門檻就低得多。。

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6個月5厘　僅剩1間銀行

6個月存期方面，雖然最高仍有5厘，但只剩下創興銀行提供，門檻不高，僅1萬美元便可起存，且新舊資金皆可。

工銀亞洲的188天存期也接近6個月，暫時仍有5厘，但起存額就要10萬美元，且要新資金。

3個月5.5厘　現有資金5.1厘

富邦銀行的3個月存期5.5厘高息，在2024年繼續有，適用於10萬美元起的手機銀行新資金，需指定優惠碼，一季可賺約1375美元（近1.1萬港元）。

連同富邦，仍有逾10銀行提供3個月5厘或以上的選擇，但有不少都已輕微向下調整，例如交銀香港減至5.2厘，建行亞洲及信銀國際減至5.15厘等等。

現有資金繼續以創興最高，1萬美元起存有5.1厘；招商永隆的現有資金也有5厘，但要50萬美元起存。

3大銀行一致4.4厘

大型銀行近幾周多次減美元存息，目前滙豐、中銀香港及渣打銀行已相當一致，12個存期全面失守4厘，3個月及6個月存期也減至最高4.4厘。

4大銀行之中，暫以恒生銀行最高，但也跌穿5厘，3、4及6個月存期均為4.6厘。

1個月6.5厘

如果有兌換美元的需要，可順便做1個月美元定期，滙豐提供6.5厘最高，需為兌換資金，這是卓越理財尊尚客戶的優惠，但其他客戶的年利率相若，只低0.1至0.2厘。

富邦及恒生分別提供5.38厘及5.3厘，兩者都需透過兌換資金開立。

1周存期高達13厘

銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，目前以滙豐銀行及大新銀行的13厘最高，但均需為兌換資金。其餘幾家大行都有約10厘水平，但同樣需為兌換資金才可開立。

做美元定期要注意什麼？
許多人都心思思，見美元定存息較港元高那麼多，想做外幣定期，其實要注意以下3點︰

  • 1、港元雖然與美元掛鈎，但美元兌港元仍會在7.75至7.85之間浮動，意味把港元換成美元，會有約1.3%的匯率風險，這還未計銀行換匯時的收費及差價。所以，即使美元定期較港元高逾1厘，也未必足以覆蓋換匯成本；
  • 2、銀行的高息定期有時會要求是新資金或兌換資金，甚至會要求由指定貨幣兌換成美元才可享有指定年利率，當中可能會食差價；
  • 3、如果銀行要求新資金，甚至要求是全新客戶，手續上便會較繁複，雖然轉數快可以轉帳美元，但也要留意銀行有沒有潛在收費。

本文最後更新日期︰2024年1月11日

責任編輯︰廖毅然

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