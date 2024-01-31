【美元定期存款】逾10銀行仍有5厘　鎖定4.8厘長息　3個月5.3厘

▲ 美元定期存款雖然全面減息，但仍有逾10銀行提供5厘年利率，3個月繼續有5.3厘。

2024年有可能是「減息年」，美聯儲議息在即，市場估計即使上半年不減息，也會給出有關減息的暗示、甚至時間表。本周再有銀行下調美元定期存款年利率，但不同存期仍然較港元定存更高息，3個月存期仍有逾10銀行高達5厘或以上。

12個月美元定期已全線失守5厘，目前最高4.8厘。

6個月美元定期亦已跌穿5厘，最高4.9厘。

3個月短存期最高5.3厘，逾10銀行有5厘或以上。

以下羅列逾20銀行、不同存期的美元定期存款︰

美元定期存款一覽

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3個月5.3厘 現有資金5.1厘

在息口波動期間，定期存款可以短線為主，保持資金彈性。3個月美元定期最高5.3厘，由富邦銀行提供。大新銀行此前也有5.3厘，但今日最新減至5.2厘，屬全新VIP銀行客戶的優惠。

現有資金而言，以創興銀行最高，1萬美元起存有5.1厘，屬於電子渠道的優惠。其次是虛銀富融（Fusion Bank）的5厘，不設最低存款額。

其他銀行的5厘高息大多要求是新資金、大額本金、全新客戶或高端理財客戶，例如建行亞洲的5.25厘、交銀香港的5.2厘、信銀國際的5.15厘等等。

工銀亞洲目前有做98天存期，最高5.38厘，比3個月存期更高息，但起存額是極高的100萬美元新資金。

12個月4.8厘 低門檻4.7厘

此前富邦銀行，建行亞洲及富融等都提供12個月5厘或以上的優惠，但目前已全數減至5厘之下。最高為富邦銀行的4.8厘，要3萬美元新資金。

想低門檻，可考慮信銀國際，一般客戶1萬美元起存4.6厘；上商4.5厘也是僅1萬美元起存。但同樣需要新資金。

6個月4.9厘 現有資金4.8厘

6個月存期方面，早前大新銀行一度提供5厘，但目前又減至4.9厘。

原本仍有5厘的創興銀行已減至4.75厘。工銀亞洲也把188天存期由5厘減至4.9厘。

7家銀行退守4.9厘，當中門檻最低是富融，不設最低存款額，6個月有4.9厘。

1個月5.38厘

如果有兌換美元的需要，可順便做1個月美元定期，滙豐本周減息後最高為4.5厘，比富邦及恒生等低息。富邦目前有5.38厘，屬全城最高。恒生銀行也提供5.3厘，但兩者都需透過兌換資金開立。

1周存期高達13厘



銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，目前以大新銀行的13厘最高，但需為兌換資金。其餘幾家大行都有約10厘水平，但同樣需為兌換資金才可開立。

做美元定期要注意什麼？

許多人都心思思，見美元定存息較港元高那麼多，想做外幣定期，其實要注意以下3點︰

1、港元雖然與美元掛鈎，但美元兌港元仍會在7.75至7.85之間浮動，意味把港元換成美元，會有約1.3%的匯率風險，這還未計銀行換匯時的收費及差價。所以，即使美元定期較港元高逾1厘，也未必足以覆蓋換匯成本；

2、銀行的高息定期有時會要求是新資金或兌換資金，甚至會要求由指定貨幣兌換成美元才可享有指定年利率，當中可能會食差價；

3、如果銀行要求新資金，甚至要求是全新客戶，手續上便會較繁複，雖然轉數快可以轉帳美元，但也要留意銀行有沒有潛在收費。

本文最後更新日期︰2024年1月31日

責任編輯︰廖毅然

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