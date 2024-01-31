【美元定期存款】逾10銀行仍有5厘　鎖定4.8厘長息　3個月5.3厘

下一篇文章
【定期存款2024】中資行逆市加息 低門檻4.15厘｜11銀行4.5厘高息一文看清
2024年有可能是「減息年」，美聯儲議息在即，市場估計即使上半年不減息，也會給出有關減息的暗示、甚至時間表。本周再有銀行下調美元定期存款年利率，但不同存期仍然較港元定存更高息，3個月存期仍有逾10銀行高達5厘或以上。
以下羅列逾20銀行、不同存期的美元定期存款︰
美元定期存款一覽
在息口波動期間，定期存款可以短線為主，保持資金彈性。3個月美元定期最高5.3厘，由富邦銀行提供。大新銀行此前也有5.3厘，但今日最新減至5.2厘，屬全新VIP銀行客戶的優惠。
現有資金而言，以創興銀行最高，1萬美元起存有5.1厘，屬於電子渠道的優惠。其次是虛銀富融（Fusion Bank）的5厘，不設最低存款額。
其他銀行的5厘高息大多要求是新資金、大額本金、全新客戶或高端理財客戶，例如建行亞洲的5.25厘、交銀香港的5.2厘、信銀國際的5.15厘等等。
工銀亞洲目前有做98天存期，最高5.38厘，比3個月存期更高息，但起存額是極高的100萬美元新資金。
此前富邦銀行，建行亞洲及富融等都提供12個月5厘或以上的優惠，但目前已全數減至5厘之下。最高為富邦銀行的4.8厘，要3萬美元新資金。
想低門檻，可考慮信銀國際，一般客戶1萬美元起存4.6厘；上商4.5厘也是僅1萬美元起存。但同樣需要新資金。
6個月4.9厘 現有資金4.8厘
6個月存期方面，早前大新銀行一度提供5厘，但目前又減至4.9厘。
原本仍有5厘的創興銀行已減至4.75厘。工銀亞洲也把188天存期由5厘減至4.9厘。
7家銀行退守4.9厘，當中門檻最低是富融，不設最低存款額，6個月有4.9厘。
1個月5.38厘
如果有兌換美元的需要，可順便做1個月美元定期，滙豐本周減息後最高為4.5厘，比富邦及恒生等低息。富邦目前有5.38厘，屬全城最高。恒生銀行也提供5.3厘，但兩者都需透過兌換資金開立。
1周存期高達13厘
銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，目前以大新銀行的13厘最高，但需為兌換資金。其餘幾家大行都有約10厘水平，但同樣需為兌換資金才可開立。
做美元定期要注意什麼？
許多人都心思思，見美元定存息較港元高那麼多，想做外幣定期，其實要注意以下3點︰
本文最後更新日期︰2024年1月31日
責任編輯︰廖毅然
更多高息存款︰
【定期存款2024】中資行逆市加息 低門檻4.15厘｜11銀行4.5厘高息一文看清
【人民幣定期存款】12個月再現3厘水平 3個月3.1厘速賺$4000 短息16.88厘新高
【高息活期存款2024】恒生4.98厘 大新6個月5厘 「渣打馬拉松」縮水｜1月份優惠一文看清
《定期存款邊間好》懶人包【高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒】
＝＝＝＝＝
邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料
欄名 : 存款收息