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【美元定期存款】近10銀行減息　部分跌穿5厘｜1年期僅剩一間5厘、滙豐1個月6.5厘

收息攻略 15:38 2023/12/20

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美國息口已見頂，近日有多間銀行下調美元定期存款年利率，例如滙豐今日再減美元存息，個別銀行亦跌穿5厘水平。

美聯儲12月不加息，且確認加息周期已見頂，更暗示明年會減息。有見及此，近日多家銀行都相繼下調美元定期存款年利率，部分銀行在部分存款跌穿5厘水平。

1年期長息而言，此前還有多間銀行有5厘水平，目前也只削剩一間5.1厘。3個月存期由最高5.7厘減至5.5厘。

以下有最齊全的美元定期存款，短息最高有13厘，3個月最高5.5厘，6個月最高5.2厘，12個月最高5.1厘。

美元定期存款一覽

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12個月5.1厘　3萬美元新資金

此前富邦銀行，建行亞洲及虛銀富融（Fusion Bank）同時提供12個月5厘或以上的優惠，但目前僅剩富邦銀行有12個月5.1厘，需3萬美元新資金，於手機銀行開立。

建行亞洲早前還有5厘水平，目前12個存期為4.9厘，且門檻不低，要40萬美元新資金。

若想低門檻做美元長息，可留意南洋商業銀行或華僑銀行，兩者均為10萬港元等值起存，分別有4.9厘及4.8厘，但均要求是新資金。

若是現有資金就要留意創興銀行，12個月4.7厘屬現有資金當中較高水平。

6個月存期方面，雖然最高仍有5.2厘，但部分銀行已跌穿5厘水平，包括信銀國際、上海商業銀行、大眾銀行等，近日都減至5厘以下。

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富邦3個月5.5厘

富邦銀行的3個月原本最高5.7厘，近日削至5.5厘，適用於10萬美元起的分行新資金，一季賺約1375美元（近1.1萬港元）。

富邦以外，創興銀行也提供3個月5.5厘優惠，但需為兌換資金，起存額達12.5萬美元，在換滙後放3個月賺息逾1700美元（逾1.3萬港元）。

3個月存期仍有多間銀行有5厘高息，門檻各有高低，讀者可因應自身需求選擇。

4大銀行全線減美元存息

大型銀行近幾周多次減美元存息，例如滙豐今日再度減息，12個存期失守4厘，3個月及6個月存期也減至最高4.6厘。

4大銀行之中，暫以恒生銀行最高，但也跌穿5厘，3、4及6個月存期均為4.9厘。

1個月6.5厘

如果有兌換美元的需要，可順便做1個月美元定期，滙豐提供6.5厘最高，需為兌換資金，這是卓越理財尊尚客戶的優惠，但其他客戶的年利率相若，只低0.1至0.2厘。

富邦及恒生分別提供5.38厘及5.3厘，兩者都需透過兌換資金開立。

如果不是兌換資金，1個月存期以信銀國際的5厘最高，僅1萬美元新資金起存，但需為CITIdiamond客戶。

1周存期高達13厘

銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，目前以滙豐銀行及大新銀行的13厘最高，但均需為兌換資金。其餘幾家大行都有約10厘水平，但同樣需為兌換資金才可開立。

做美元定期要注意什麼？
許多人都心思思，見美元定存息較港元高那麼多，想做外幣定期，其實要注意以下3點︰

  • 1、港元雖然與美元掛鈎，但美元兌港元仍會在7.75至7.85之間浮動，意味把港元換成美元，會有約1.3%的匯率風險，這還未計銀行換匯時的收費及差價。所以，即使美元定期較港元高逾1厘，也未必足以覆蓋換匯成本；
  • 2、銀行的高息定期有時會要求是新資金或兌換資金，甚至會要求由指定貨幣兌換成美元才可享有指定年利率，當中可能會食差價；
  • 3、如果銀行要求新資金，甚至要求是全新客戶，手續上便會較繁複，雖然轉數快可以轉帳美元，但也要留意銀行有沒有潛在收費。

本文最後更新日期︰2023年12月20日

責任編輯︰廖毅然

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