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【美元定期存款】發鈔行減息跌穿5厘　趁加息見頂　做1年期5.1厘

收息攻略 16:01 2023/11/28

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近日多家銀行都相繼下調美元定期存款年利率，3大發鈔行滙豐、渣打及中銀香港更跌穿5厘。

美聯儲最後一次加息是在今年7月，目前市場已押注息口見頂，僅少數人預期12月再加息，而明年掉頭減息的機會率更持續上升。

有見及此，近日多家銀行都相繼下調美元定期存款年利率，4大銀行滙豐、恒生、渣打及中銀香港更相繼跌穿5厘。

不過，目前不同存期的美元定存都有5厘選擇，3個月存期更有最高5.7厘，讀者也可鎖定1年期5.1厘，仍舊比港元高息。

做美元定期，最好是本身已有美元資金，若目前兌換美金去做，有可能蝕滙水。

以下有最齊全的美元定期存款，最高有13厘，較長存期的3個月最高5.7厘，6個月最高5.2厘新高，12個月長息最高5.1厘。

美元定期存款一覽

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12個月5.1厘　沒最低起存額要求

目前全城最高的長息，屬虛銀富融（Fusion Bank），12個月美元定存有5.1厘，雖然近日有所減息，但仍然較港元定存吸引，且不設最低起存額。

若是較高門檻，富邦銀行的新資金優惠也有5.1厘，3萬美元起存。

建行亞洲近日把12個月存期加至5厘，但門檻不低，要40萬美元新資金。

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富邦3個月5.7厘破頂

富邦銀行的3個月5.7厘優惠在11月份延續，明顯為吸納年結資金，適用於10萬美元起的分行新資金，一季賺約1425美元（近1.2萬港元）。

富邦以外，創興銀行11月也延續3個月5.5厘優惠，但需為兌換資金，起存額達12.5萬美元，在換滙後放3個月賺息逾1700美元（逾1.3萬港元）。

3個月存期共有逾10間銀行有5厘高息，門檻各有高低，讀者可因應自身需求選擇。

【高息攻略】想月月收息5厘？被動收入靠這兩招

4大銀行全線減美元存息

大型銀行本周減美元存息，滙豐、中銀香港及渣打的6個月及3個月存期，全部均由5厘減至4.8厘。渣打的長息更跌穿4厘，12個月存期目前僅3.85厘。

4大銀行之中，恒生銀行最高，但也跌穿5厘，3、4及6個月存期均為4.9厘。

1個月5.38厘

如果有兌換美元的需要，可順便做1個月美元定期，有3間銀行高達5厘，富邦為5.38厘，恒生為5.3厘，兩者都需透過兌換資金開立。

建行亞洲的新資金優惠則有5.1厘，但集中吸納大額存戶，起存額需達40萬美元新資金。

若是2個月存期，富邦銀行有5.3厘，建行亞洲有5.1厘，不一定要兌換資金，不過需為新資金。

1周存期高達13厘

銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，目前以滙豐銀行及大新銀行的13厘最高，但均需為兌換資金。其餘幾家大行都有約10厘水平，但同樣需為兌換資金才可開立。

做美元定期要注意什麼？
許多人都心思思，見美元定存息較港元高那麼多，想做外幣定期，其實要注意以下3點︰

  • 1、港元雖然與美元掛鈎，但美元兌港元仍會在7.75至7.85之間浮動，意味把港元換成美元，會有約1.3%的匯率風險，這還未計銀行換匯時的收費及差價。所以，即使美元定期較港元高逾1厘，也未必足以覆蓋換匯成本；
  • 2、銀行的高息定期有時會要求是新資金或兌換資金，甚至會要求由指定貨幣兌換成美元才可享有指定年利率，當中可能會食差價；
  • 3、如果銀行要求新資金，甚至要求是全新客戶，手續上便會較繁複，雖然轉數快可以轉帳美元，但也要留意銀行有沒有潛在收費。

本文最後更新日期︰2023年11月28日

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