【美元定期存款】發鈔行減息跌穿5厘　趁加息見頂　做1年期5.1厘

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【定期存款】滙豐等4大行跌穿5厘 美元減息 與港息差距僅0.1厘（附4大銀行定存比較）
美聯儲最後一次加息是在今年7月，目前市場已押注息口見頂，僅少數人預期12月再加息，而明年掉頭減息的機會率更持續上升。
有見及此，近日多家銀行都相繼下調美元定期存款年利率，4大銀行滙豐、恒生、渣打及中銀香港更相繼跌穿5厘。
不過，目前不同存期的美元定存都有5厘選擇，3個月存期更有最高5.7厘，讀者也可鎖定1年期5.1厘，仍舊比港元高息。
做美元定期，最好是本身已有美元資金，若目前兌換美金去做，有可能蝕滙水。
以下有最齊全的美元定期存款，最高有13厘，較長存期的3個月最高5.7厘，6個月最高5.2厘新高，12個月長息最高5.1厘。
美元定期存款一覽
12個月5.1厘 沒最低起存額要求
目前全城最高的長息，屬虛銀富融（Fusion Bank），12個月美元定存有5.1厘，雖然近日有所減息，但仍然較港元定存吸引，且不設最低起存額。
若是較高門檻，富邦銀行的新資金優惠也有5.1厘，3萬美元起存。
建行亞洲近日把12個月存期加至5厘，但門檻不低，要40萬美元新資金。
富邦3個月5.7厘破頂
富邦銀行的3個月5.7厘優惠在11月份延續，明顯為吸納年結資金，適用於10萬美元起的分行新資金，一季賺約1425美元（近1.2萬港元）。
富邦以外，創興銀行11月也延續3個月5.5厘優惠，但需為兌換資金，起存額達12.5萬美元，在換滙後放3個月賺息逾1700美元（逾1.3萬港元）。
3個月存期共有逾10間銀行有5厘高息，門檻各有高低，讀者可因應自身需求選擇。
4大銀行全線減美元存息
大型銀行本周減美元存息，滙豐、中銀香港及渣打的6個月及3個月存期，全部均由5厘減至4.8厘。渣打的長息更跌穿4厘，12個月存期目前僅3.85厘。
4大銀行之中，恒生銀行最高，但也跌穿5厘，3、4及6個月存期均為4.9厘。
1個月5.38厘
如果有兌換美元的需要，可順便做1個月美元定期，有3間銀行高達5厘，富邦為5.38厘，恒生為5.3厘，兩者都需透過兌換資金開立。
建行亞洲的新資金優惠則有5.1厘，但集中吸納大額存戶，起存額需達40萬美元新資金。
若是2個月存期，富邦銀行有5.3厘，建行亞洲有5.1厘，不一定要兌換資金，不過需為新資金。
1周存期高達13厘
銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，目前以滙豐銀行及大新銀行的13厘最高，但均需為兌換資金。其餘幾家大行都有約10厘水平，但同樣需為兌換資金才可開立。
做美元定期要注意什麼？
許多人都心思思，見美元定存息較港元高那麼多，想做外幣定期，其實要注意以下3點︰
本文最後更新日期︰2023年11月28日
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欄名 : 存款收息