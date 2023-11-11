【美元定期存款】加息見頂鎖定1年期5.3厘｜3個月5.7厘、不同存期都有5厘

▲ 美元定期存款，不同存期都有5厘，3個月最高5.7厘，短息高達13厘。

2023年來到最後一季，美債息仍然波動，時有新高，美元定存仍然高企，但市場逐漸估計加息會在今年見頂，何不趁此機會做1年期美元定存，鎖定5.3厘長息？

目前不同存期的美元定存都有5厘選擇，3個月存期更有最高5.7厘，但近日有幾間銀行都略為減息，似乎正為息口見頂而鋪路。

做美元定期，最好是本身已有美元資金，若目前兌換美金去做，有可能蝕滙水，下文會有分析。

以下有最齊全的美元定期存款，最高有13厘，較長存期的3個月最高5.7厘，6個月最高5.2厘新高，12個月長息最高5.3厘。

美元定期存款一覽

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

12個月5.3厘 沒最低起存額要求

虛銀富融（Fusion Bank）目前有全城最高美元長息，達5.3厘，且不設最低起存額。

富邦銀行最新則把12個月存期由5.3厘減至5.1厘，但仍屬全城唯二的5厘長息。

富邦3個月5.7厘破頂

富邦銀行的3個月5.7厘優惠則在11月份延續，明顯為吸納年結資金，適用於10萬美元起的分行新資金，一季賺約1425美元（近1.2萬港元）。

富邦以外，創興銀行11月也延續3個月5.5厘優惠，但需為兌換資金，起存額達12.5萬美元，在換滙後放3個月賺息逾1700美元（逾1.3萬港元）。

3個月存期共有逾10間銀行有5厘高息，門檻各有高低，讀者可因應自身需求選擇。

【高息攻略】想月月收息5厘？被動收入靠這兩招

4大銀行都有5厘

滙豐、中銀香港、渣打及恒生的美元存息大致相同，6個月及3個月存期全部均為5厘。恒生另設4個月5厘的優惠。

渣打集中吸納長期資金，12個月加至4.2厘，長存期而言是4大行之中最高息，滙豐及中銀的12個月存期最高為4厘。

1個月5.38厘

如果有兌換美元的需要，可順便做1個月美元定期，有3間銀行高達5厘，富邦為5.38厘，恒生為5.3厘，兩者都需透過兌換資金開立。

建行亞洲的新資金優惠則有5.1厘，但集中吸納大額存戶，起存額需達40萬美元新資金。

若是2個月存期，富邦銀行有5.3厘，建行亞洲有5.1厘，不一定要兌換資金，不過需為新資金。

1周存期高達13厘



銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，目前以滙豐銀行及大新銀行的13厘最高，但均需為兌換資金。其餘幾家大行都有約10厘水平，但同樣需為兌換資金才可開立。

做美元定期要注意什麼？

許多人都心思思，見美元定存息較港元高那麼多，想做外幣定期，其實要注意以下3點︰

1、港元雖然與美元掛鈎，但美元兌港元仍會在7.75至7.85之間浮動，意味把港元換成美元，會有約1.3%的匯率風險，這還未計銀行換匯時的收費及差價。所以，即使美元定期較港元高逾1厘，也未必足以覆蓋換匯成本；

2、銀行的高息定期有時會要求是新資金或兌換資金，甚至會要求由指定貨幣兌換成美元才可享有指定年利率，當中可能會食差價，例如目前在滙豐以港元兌換美元，1美元等於7.8368港元；

3、如果銀行要求新資金，甚至要求是全新客戶，手續上便會較繁複，雖然轉數快可以轉帳美元，但也要留意銀行有沒有潛在收費。

本文最後更新日期︰2023年11月10日

更多高息存款︰

【定期存款2023】滙豐加息大行未響應 中小行減息跌穿5厘 哪些銀行還有5厘？

50萬元定期存款｜最多收息$24,000 滙豐加至4.7厘 3個月賺近6000元

《定期存款邊間好》懶人包【高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒】

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料