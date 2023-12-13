【定期存款】近10銀行減美元存息　1年期僅剩一間5厘｜滙豐1個月6.5厘

▲ 估美國息口已見頂，近日有多間銀行下調美元定期存款年利率，3大發鈔行滙豐、渣打及中銀香港更相繼跌至最高4.6厘。

美聯儲最後一次加息是在今年7月，目前市場已押注息口見頂，明年掉頭減息的機會率持續上升。

有見及此，近日多家銀行都相繼下調美元定期存款年利率，3大發鈔行滙豐、渣打及中銀香港更相繼跌至最高4.6厘。

1年期長息而言，此前還有多間銀行有5厘水平，目前也只削剩一間5.1厘。3個月存期由最高5.7厘減至5.5厘，讀者也短吼1個月6.5厘。

雖然美元定存息口回落，但相較港元定存仍有些微優惠。不過，做美元定期，最好是本身已有美元資金，若目前兌換美金去做，有可能蝕滙水。

以下有最齊全的美元定期存款，短息最高有13厘，3個月最高5.5厘，6個月最高5.2厘，12個月最高5.1厘。

美元定期存款一覽

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12個月5.1厘 沒最低起存額要求

此前富邦銀行，建行亞洲及虛銀富融（Fusion Bank）同時提供12個月5厘或以上的優惠，但目前僅剩富邦銀行有12個月5.1厘，需3萬美元新資金，於手機銀行開立。

建行亞洲近日把12個月存期由5厘減至4.8厘，且門檻不低，要40萬美元新資金。

富融銀行的減幅更大，削至4.6厘，不過該行不設最低起存額，以低門檻而言屬較高水平。

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富邦3個月5.5厘

富邦銀行的3個月原本最高5.7厘，近日削至5.5厘，適用於10萬美元起的分行新資金，一季賺約1375美元（近1.1萬港元）。

富邦以外，創興銀行也提供3個月5.5厘優惠，但需為兌換資金，起存額達12.5萬美元，在換滙後放3個月賺息逾1700美元（逾1.3萬港元）。

3個月存期仍有多間銀行有5厘高息，門檻各有高低，讀者可因應自身需求選擇。

4大銀行全線減美元存息

大型銀行本周減美元存息，滙豐、中銀香港及渣打的6個月及3個月存期，全部均由5厘減至4.6厘。渣打的長息更跌穿4厘，12個月存期目前僅3.85厘。

4大銀行之中，恒生銀行最高，但也跌穿5厘，3、4及6個月存期均為4.9厘。

1個月6.5厘

如果有兌換美元的需要，可順便做1個月美元定期，滙豐提供6.5厘最高，需為兌換資金，這是卓越理財尊尚客戶的優惠，但其他客戶的年利率相若，只低0.1至0.2厘。

富邦及恒生分別提供5.38厘及5.3厘，兩者都需透過兌換資金開立。

如果不是兌換資金，1個月存期以信銀國際的5厘最高，僅1萬美元新資金起存，但需為CITIdiamond客戶。

1周存期高達13厘



銀行有時會提供短至1星期的外幣定期，美元的1星期短存當中，目前以滙豐銀行及大新銀行的13厘最高，但均需為兌換資金。其餘幾家大行都有約10厘水平，但同樣需為兌換資金才可開立。

做美元定期要注意什麼？

許多人都心思思，見美元定存息較港元高那麼多，想做外幣定期，其實要注意以下3點︰

1、港元雖然與美元掛鈎，但美元兌港元仍會在7.75至7.85之間浮動，意味把港元換成美元，會有約1.3%的匯率風險，這還未計銀行換匯時的收費及差價。所以，即使美元定期較港元高逾1厘，也未必足以覆蓋換匯成本；

2、銀行的高息定期有時會要求是新資金或兌換資金，甚至會要求由指定貨幣兌換成美元才可享有指定年利率，當中可能會食差價；

3、如果銀行要求新資金，甚至要求是全新客戶，手續上便會較繁複，雖然轉數快可以轉帳美元，但也要留意銀行有沒有潛在收費。

本文最後更新日期︰2023年12月12日

責任編輯︰廖毅然

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