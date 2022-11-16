内地居民退休規劃意識提升 尚未認識退休後再投資重要性

富達國際與螞蟻財富發佈2022年《中國養老前景調查報告》。調查結果顯示，隨着今年中國展開退休保障第三支柱相關政策，受訪者的退休規劃意識和行為都有所改善。今年的調查重點轉為退休金提取和再投資，報告顯示大眾並未將退休規劃視作橫跨生命週期的持續過程，並對退休後持續投資的認識普遍不足。

退休規劃意識提升

今年的調查結果顯示，在退休保障第三支柱的蓬勃發展下，受訪者開始進行退休儲蓄的平均年齡由38歲提前到35歲。同時，退休儲蓄佔收入比例達27%，連續三年呈上升趨勢。



與此同時，大眾的觀念亦開始由儲蓄規劃逐漸轉向投資規劃。他們認同長期投資的理念，將其作為退休準備首選投資方式的受訪者比例從去年的10%上升至15%。

退休並非投資的總站

退休規劃是一項橫跨生命週期的持續過程。調查顯示，大眾對於退休前規劃的認識加深，但大部分人對退休後持續投資的概念仍然較陌生。

過半數受訪者表示他們對退休後如何持續投資不甚了解。近六成的受訪者表示，他們將基本退休保險和現金存款作為退休後的主要收入來源，僅少數選擇繼續主動投資。

推動退休後持續投資

隨著中國邁入老齡化社會，退休保障第三支柱鼓勵大眾除政府及企業的強制性供款外，自願性供款或儲蓄，為退休做好準備。

富達國際與螞蟻財富連續五年進行中國退休前景調查。回顧過往五年，自身收入不足及開銷較大一直被受訪者視為進行退休投資的最大阻礙。今年仍有一半的受訪者對此表示認同。通過完善的退休保障制度、稅務優惠和投資者教育等方法繼續提升大眾的退休規劃意識，鼓勵大眾，尤其是年輕一代，持續為退休作準備。

此外，今年的報告著眼退休後的退休金提取和再投資情況。五年來，受訪者以基本退休保險和現金存款作為退休後主要收入來源的趨勢普遍持續，尚未充分認識退休後持續投資的重要性。不過，在已投資於目標日期基金(target-date fund)的受訪者中，有37%表示有意願退休後繼續持有。



富達國際中國區董事總經理黃小薏表示，「今年的報告亦帶出退休後持續投資的重要理念，我們希望藉此提醒投資者，『退休』僅僅代表開展另一人生階段，而退休投資應該涵蓋各生命週期， 專業退休投資機構應為不同年齡層，包括退休人士，提供適合其需求的退休投資解決方案。」

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