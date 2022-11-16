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【加密貨幣】「幣災」有損行業聲譽　幣安趙長鵬提6大承諾 籲同行遵守

個人增值 14:15 2022/11/16

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上星期加密貨幣市場發生了一場小型「幣災」，引起外界關注的除了是FTXF創辦人SBF（Sam Bankman-Fried）的「薯條哥」之外，幣安趙長鵬亦因為放棄收購而備受爭議。近日，趙長鵬又有新搞作提出了中心化交易所的6條規則，以重整行業形象。

重整行業形象

自市場擔憂流動性資金問題，多個加密貨幣交易所紛紛公布資產證明，以證明資產流動性充足。幣安趙長鵬於11月16日在Twitter提出了《中心化交易所的6大承諾》，以針對用戶擔憂的資金安全問題對運營準則作出承諾，挽回大眾信心。

趙長鵬指，由於上星期發生的「幣災」，他認為有必要在這些原則的基礎上擴展Binance和所有其他中心化交易所應該採用的6個最重要的要求，以確保幣安的用戶信任。另外，提到幣安不能讓一些不良行為者有損行業還處於起步階段的聲譽。而首要做的是保護用戶的資產安全，提到交易所的運作是需要透明，而幣安會以身作則，並提出6大規則和承諾確保用戶的中心化交易安全。

1. 規避用戶資金風險

  • 不使用用戶資金進行投資
  • 主動進行風險預警，幫助用戶更好理解加密貨幣的強波動性

2. 永不以原生代幣作為借款抵押品

  • 原生代幣在區塊鏈的運行中發揮著不可或缺的作用，並確保了區塊鏈的堅實基礎

3. 分享資產儲備情況

  • 幣安已開始分享資金儲備冷熱錢包地址的詳細信息
  • 創建Merkle以建立資金證明

4. 保持大量的額外資金儲備

  • 設立擁有10億美元SAFU基金以應對極端情況

5. 避免過度槓桿

  • 在交易所財政上採取保守措施，去槓桿化

6. 加強及執行安全協議

  • 與執法部門建立強有力的伙伴關係，以支持調查和追被盜資金
  • 所有交易應採取嚴格的 KYC（身份認證）和 AML（反洗錢）措施

責任編輯：區祖飛

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