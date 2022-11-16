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【按揭利率】由貼現窗利率看P息走勢　下月香港可能加息0.5厘？

博客 12:23 2022/11/16

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每次美國聯儲局調整聯邦基金利率，第二天大家都會聽到香港金管局跟隨調整「貼現窗利率」，幅度也跟足美息。究竟此隻窗是什麼窗？與一般人又有什麼關係？

貼現窗利率是什麼？
「貼現窗利率」，大家可能都由新聞聽過，但在日常生活中未必有機會接觸。因為「貼現窗」的潛在用家是銀行而不是一般人。所謂貼現窗，是中央銀行(在香港即金管局)為銀行提供短期流動資金的機制。在聯匯制度之下，如果美國聯邦基金利率上調半厘(50點子)，金管局便會按美國聯邦基金利率下限+50點子(半厘)調整貼現教利率。「如果」香港的銀行有需要向金管局借取短期流動資金，便會按此此利率向金管局支付利息。

貼現窗利率有兩個特色：跟足美息，例如3月至今，美息每次調整，貼現窗利率在次日也會跟隨上調，幅度與美息變化一樣。其次，由於本港銀行體系資金仍然充裕，銀行有短期資金需要可在同業拆借，成本較低，因此貼現窗機制在正常情況下無銀行會採用。

貼現窗利率可估計最優惠利率變化
不過，貼現窗利率與最優惠利率的息差，卻可以作為估計最優惠利率變化的工具。

3月起美國加息，首4次加息共2.25厘，金管局貼現窗利率跟足，但本地最優惠利率不變。
9月下旬貼現窗利率跟美息上升0.75厘，最優惠利率上升0.125厘
11月上旬貼現窗利率跟美息上升0.75厘，最優惠利率上升0.25厘

參考附圖，1997年至今，貼現窗利率與本地「細P」(現為5.375厘)的差距，26年平均為3.07厘。但25年的時間，又可以分為幾個時段：

    點擊圖片放大

1997至2008年底，在12年的時間，細P與貼現窗利率差幅為1.94厘。
2009至今年初，中間美國經歷一次加息周期(2015-2018)，但大致上資金仍然氾濫；細P與貼現窗利率差幅為4.11厘。
三月美國開始加息，貼現窗利率上升，並開始推高最優惠利率，現時細P與貼現窗利率的息差為1.13厘。

由於現時最優惠利率與貼現窗利率的息差已是近廿多年較窄的時間，下一次貼現窗利率跟足美息上調，預料最優惠利率上升的幅度會較11月初為大。例如美國在12月加息0.5厘的話，香港細P可能上升0.25厘；如美國加息0.75厘，細P的升幅可能達0.5厘。

借款人對於利率上升，不宜掉以輕心，應在財務上早作準備。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 葉敬誠 宏亞按揭證券有限公司助理副總裁

欄名 : 宏觀論按

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