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海港城名牌服飾開倉低至4折  帝苑酒店 聖誕早鳥85折優惠

精明消費 07:30 2022/11/17

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.海港城：名牌服飾開倉低至4折  2件額外8折

即日起至11月21日，多款名牌服飾在海港城開倉，Juice首度於Bazaar開倉，潮流玩具Bearbrick 4 折起，另外仲有FR2、Saint Michael及Readymade等潮牌服飾，精選Salomon、New Balance及Converse x Carhartt 等休閒及運動鞋低至4折，購買2件或以上即享額外8折。

日期：2022年11月16-21日
時間：11:00am – 9:00pm
地址：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

    點擊圖片放大
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2. 帝苑酒店 聖誕早鳥 享高達85折優惠

即日起至12月9日，J’s Bar Bistro同Le Soleil更加推出午餐、下午茶、晚餐高達八五折嘅早鳥優惠。

優惠詳情：按此

立即購買：按此

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3.惠康：節日限定火雞 早鳥88折優惠

惠康推出感恩節限定節慶火雞，只需要888元起就可以買到美國煙火雞(約8磅)1隻，或有機原隻烤焗火雞(約7-10磅)1隻。由即日起至12月9日前訂購，更可享有88折優惠，同時賺取3倍yuu積分。

訂購：按此

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撰文：hket小編

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【石Sir一周前瞻及異動股】九龍倉集團、中國有色礦業、中糧家佳康

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