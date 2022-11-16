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【日本自由行】6張$100以下日本抵用SIM卡　最平$60上足5日　即睇1方法免費拎SIM卡

精明消費 12:45 2022/11/16

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去日本又點少得一張上網SIM卡享受旅行之餘又可以隨時隨地打卡呢？香港有不少海外旅遊用的SIM卡，不過確實是花多眼亂，本網為大家搜羅了6張100元以下、可以用足5日4夜的漫遊數據SIM卡，立即睇有邊6張啦！

以下6張SIM卡包括了電訊商和本地及日本網站的SIM卡，而且價錢全部為100元以下，最平的SIM卡更只需60元即可入手，更可用到5日4夜。另外，更有一個網站提供免費領取數據，不過只有500MB流量，想用多啲就要加錢了。

1. KKday－日本網卡｜日本Docomo / KDDI上網卡｜香港寄送

KKday提供的數據卡計劃可以自行選擇需要的數據日數，分別有5日5GB、8日8GB、15日10GB、15日15GB和30日20GB。另外，由於是網上購買所以亦要考慮寄送方式，快遞寄送的話價錢是會比平郵的貴大約20元以上。

SIM卡可用日數：5日
SIM卡流量：5GB
SIM卡售價：85元 （平郵）／120元（快遞）
KKday網站：按此

2. 3香港－外遊計劃24小時數據通行證 - 亞太區

3香港的外遊計劃同樣可以自行選擇購買日票、月票或是年票的數據卡。而按5日4夜的日本行程來說，可以選擇亞太區計劃並購買日票（24小時）計劃數據，不過這一個計劃的數據流量是有限制，提供500MB任用，其後的流量為128kbps。

SIM卡可用日數：5日
SIM卡流量：500MB任用，其後128kbps
SIM卡售價：60元
3香港網站：按此

3. Klook－4G數據SIM卡

Klook提供的日本SIM卡可以選擇不同地區領取，而在香港領取的SIM卡價錢為95元，有效期是8日，數據流量是每天提供500MB 4G高速數據，然後128kbps無限數據。

SIM卡可用日數：8日
SIM卡流量：每天500MB 4G高速數據，然後128kbps無限數據
SIM卡售價：95元
Klook網站：按此

4. WAmazing－免費領取SIM卡

WAmazing是日本旅遊服務平台，網站現時推出一個免費領取SIM卡的優惠，只要下載WAmaxing手機APP，並加入成為會員即可獲得15日免費數據服務，而免費數據是需要到日本機場領取。

WAmazing使用NTT docomo提供的4G LTE網絡，啟用後可使用15日，而免費數據包括500MB，當用完500MB後，大家可以按自己的需要額外選購500MB、1GB及1.5GB流量。不過大家要注意，免費SIM卡數量有限，送完即止，相關詳情及細則以官方網站為準。

5. 自由鳥－遨遊SIM－亞洲12地

自由鳥的遨遊SIM計劃出發到日本、南韓、台灣、新加坡、泰國的SIM卡價錢均是15元一日，同樣是自行選擇需要的日數。不過，現時自由鳥正推出聖誕優惠，只要輸入指定優惠碼後，每日的收費為12元若果是5日行程則為60元。

SIM卡可用日數：5日
SIM卡流量：5GB
SIM卡售價：75元（未計算折扣）／60元（優惠碼後價錢）
自由鳥網站：按此

6. CLUB SIM－亞太區7日抵玩套餐

CLUB SIM現時推出了「亞太區7日抵玩套餐」，適用於中國、澳門、澳洲、柬埔寨、印度、印尼、日本等國家，而且這個計劃的SIM卡提供實體SIM和eSIM選擇，更可於啟動後每日用足24小時，價錢只需78元，不過網站未有提供可用流量。

SIM卡可用日數：7日
SIM卡流量：無提供
SIM卡售價：75元（未計算折扣）
CLUB SIM網站：按此

責任編輯：區祖飛

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