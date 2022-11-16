負債才正常？ 破解貸款迷思 「能帶來現金流才是好債」

相信很多打工人都經常陷入一種苦惱，覺得每天忙到暈，但錢包内的錢卻沒有愈來愈多，有時更因為難以克制的物欲而產生貸款，而無法償巨額債務的事情也常有發生，尤其銀行經常有信用卡、私人貸款、稅務貸款等等的推廣，引人跌入陷阱。借貸中到底暗藏什麽玄機? 以下將逐步破解，避免陷入債務雪球。



能帶來現金流才是好債

其實並不能全盤將債務都划分成不好的，首先應該要搞清楚負債的性質，即這筆負債的用途，能帶入現金流的才是好債。例如，借了學生貸款出國留學，能提升自己的市場價值，從而為自己的未來換來更好的職業前景和更滿意的薪資條件，這為未來帶來現金流，所以這種稱為好債。除此之外，最好不要欠債，特別是因為消費而發生的借貸。

沒有人靠負債致富

隨著貸款在生活中的普遍，民間流傳一種迷思，「債務是一種工具，可以用來創造財富。」但其實真相是債務會帶來極高的風險，通常不會帶來財富，而且有錢人也沒有像我們以為的那樣常使用債務。眾觀百萬富翁的自傳或採訪，從來沒有一個富人是依靠借款來致富的，他們的支出永遠會少於存款，只有保持零債務，才有資格談理財與致富。

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其實，貸款過程中往往隱藏很多誘惑和陷阱：



誘惑1：分期付款

分期付款是一項考驗人類心理，同時鼓勵消費的方式。會使投資者產生自己負擔得起的錯覺，從而令負債越滾越多。假如，某人目前的一個月人工是3萬元，而想購買一項2萬元的商品，正常而言，這個商品已要花費人工的大半部分，原本是超高負擔的支出。而若將2萬元分成6期後，每期只需要供款3333元，與原本的2萬元對比，瞬間少了很多，這時候很多人就會錯覺，覺得自己能負擔這項消費。



特別是現在「分期零利率」的廣告時常出現，很多人就會覺得既贏得了利息也贏得了時間，是一種可行的選擇。

但試想，雖然一個商品價格較低，但全部小數目相加，就是一筆無法償還的大數目，到最後遠遠超出自己的負擔範圍，從而增加還款壓力。



誘惑2：低首期

低首期其實與分期付款原理相同，不過首期一般用於大額的商品上，例如買樓、買車等。這些原本的價錢非常昂貴，但通過首期可能只是一個零頭，例如原本幾百萬的樓，首期可能只需30萬、40萬等。相比之下很多消費者也會覺得很划算，而購買了自己很難負擔的大額商品，支付完首期後，被上千萬的貸款壓倒。



除了貸款過程中隱藏誘惑之外，貸款人的錯誤行為也會令還款壓力增加：



錯誤行為1：只還Min Pay

一些信用卡的債務及借款軟件都會有「最低還款金額」（Min Pay）這個選項，有些人會選擇只還這個金額。這個金額雖然當下還款較小，但將會帶來高額的利息。「複利」是一種最可怕的滾動模式，若任由利息按複利滾動，欠銀行的利息就會愈滾愈多。



所以無論如何，一旦有欠卡債，只要能力允許，一定要盡量全額繳交，避免落入「複利」的無底洞。



錯誤行為2：以債養債

以債養債是最恐怖的循環，即原本有一筆欠款無力償還，為了還這筆欠款而再去借另外一筆債務，當第2筆債務也還不清時，再借第3筆債務來填補第2筆，如此惡性循環，只解決了眼前的問題，而造成更嚴重的後果。



而借貸條件也會隨著還款能力的惡化而愈來愈差，即如果經常逾期還款，借款的利率只會愈來愈高，最後導致債務黑洞愈滾愈大。所以最好不要採取這種模式，努力爭取用自己手持現金去儘快還清欠款。

責任編輯：梁政琪

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