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股神買台積電 股東認同︰「世界離不開台積電的產品」

個人增值 08:00 2022/11/16

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股神巴菲特的投資旗艦巴郡，最新披露買入台積電，押注41億美元。台積電股價大漲，而巴郡的投資者認同股神做法，擁有巴郡股份的Gardner, Russo & Quinn 合夥人 Tom Russo說︰「巴郡認為世界離不開台積電的產品。」

半導體對人們生活越來越重要

路透社引述Tom Russo指，只有少數公司能夠積累資本來提供半導體，這對人們的生活越來越重要。他以巴郡股東的身份，嘗試解釋巴郡買入台積電的原因。

新加坡CNA News引述Mega International Investment Services Corp. 分析師 Alex Huang稱，有許多投資者跟隨巴菲特於周二買了台積電的股票，因為他們對這位美國投資大師的遠見和戰略印象深刻。「投資者將巴菲特視為長期持有股票的人，大量購買台積電股票表明他對這家晶片製造商的長期前景充滿信心，認為可無視短期市場不確定性。」

明年第二季結束庫存調整

Alex Huang說，台積電股價的飆升幫助該股輕鬆突破了最近的技術阻力位，突破了450元新台幣的關口。他預計台積電在2022年的每股收益為新台幣38.8元新台幣。全球半導體行業的庫存調整可能會令台積電在2023年的每股收益略微跌至36.7元新台幣，但他認為台積電仍保持盈利，且應該在2023年第二季結束庫存調整後，恢復增長模式。因此，該股看起來很有吸引力。

英國《金融時報》引述Edward Jones 分析師 Jim Shanahan 估計，科技和通信業務的股票現在約佔巴郡股票投資組合的一半，為巴郡本身的舊經濟體投資組合帶來平衡。

不過他提出一點，目前尚不清楚是巴菲特親自指導對台積電的投資，還是由幫助監督該公司3060億美元股票投資組合的兩名副手Todd Combs或Ted Weschler所進行的。

 

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