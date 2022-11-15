股神出手買台積電 一文睇清他為何買入？台積電走勢如何？香港散戶如何買台股？

「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡在14日公佈持股變動，買進約6,010萬股台積電ADR股票，價值逾41億美元。巴郡近兩三年罕有投資於科技股，為何股神要大手押注台積電？我們如何買入台積電共同分享上漲趨勢？



台灣積體電路製造簡稱台積電，是台灣一家從事晶圓代工的公司，為全球規模最大的半導體製造廠，因晶片製作精湛而在全球脫穎而出。那麽為何台積電極具投資價值？

1. 股神為何看中台積電？

半導體使用性高

隨著科技的發展，全球產品對半導體的使用越來越多，逐漸成為生活中不可或缺的一部分，未來發展及升值空間很大，因此極具投資價值。台積電半導體被運用於廣泛的產品中，例如智慧型手機、高效能運算、物聯網、車用電子等。



技術壟斷

隨晶片製造越來越小，難度也越大，很多晶片製造商選擇將生産外包給台積電等第三方代工廠。能夠生産這種精密晶片的工廠屈指可數，除台積電之外，只有三星和英特爾能夠生産10nm或更小的芯片。而台積電仍領先其他公司，目前能量産5nm和7nm晶片，準備量產3nm，成為蘋果、高通等芯片製造商的首選。也因技術的領先，令台積電成為全球半導體市場的關鍵。

2. 台積電的股價走勢如何？

台積電雖然是台灣的股王，但今年以來飽受沽壓，即使計入今日的反彈，其台股亦在今年累跌24%，其ADR今年更累跌43%。主要的負面因素包括1)技術上有被三星趕上之勢，三星已提前量產3nm芯片；2)半導體需求放緩，隨着環球經濟堪憂，市場憂慮客戶對晶片的需求下跌。



3. 股神最近的持股變動如何？

巴郡新增3隻個股：

台積電（TSM）

傑富瑞金融集團（JEF）

Louisiana-Pacific（LPX）

巴郡加碼5隻個股：

Chevron（CVX）

西方石油（OXY）

派拉蒙全球（PARA）

Celanese（CE）

RH（RH）

巴郡減持5隻個股：

動視暴雪（ATVI）

美國合眾銀行（USB）

紐約梅隆銀行（BK）

Kroger超市（KR）

通用汽車（GM）

巴郡出清1檔個股：

STORE Capital Corp.（STOR）

4. 巴郡的持股表現如何？

早兩年大牛市期間被年輕股民嘲笑的股神，最終再一次印證自己有穿泳褲游泳。這裡簡單舉幾個例子︰

1. 動視暴雪（ATVI）

年初，微軟溢價收購動視暴雪（ATVI），其後動視暴雪股價升26%。資料顯示巴郡最新減持該股。



2. 雪佛龍（CVX）

雪佛龍是全球最大的能源公司之一，今年大宗商品價格急漲，歐洲面臨能源危機，年初至今雪佛龍股價累計飆升逾56%，表現遠遠好於大市。

3. 蘋果公司（AAPL）

目前巴郡最重倉的是蘋果公司，今年還一直在增持。蘋果股價今年至今雖跌18%，但優於納指，也是一眾美國科技巨頭中跌幅最小的。

5. 我們也能買入台積電嗎？

台積電主要在兩個市場公開上市，分別是在臺灣證券交易所掛牌上市、在美國美國紐約證券交易所（NYSE）發行美國存託憑證（ADR）。因此可以通過以下兩種方式進行交易。

通過券商買ADR：目前本港有不少券商已可買入美國ADR，有不少可以遙距方式設立賬戶、轉賬、換美元再買美股，難度不高。你亦可開立美國券商帳戶，手續費通常不高，不過需要自行準備護照等相關開戶文件，且需使用國外券商的交易軟體或網頁進行交易。



買台股ETF：除了直接買台積電ADR, 香港還有不少台股ETF可以關注, 例如安碩MS台灣 （03074） 當中有近3成投資台積電，富邦台灣半導體 （03076） 及富邦富時台灣 （03021） 也有約兩成投資於台積電。不過須注意它們除了持有台積電，還持有其他台灣股票。

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