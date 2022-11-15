  • 24°C
香港時間 : 20221117日 (週四) 10:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

股神出手買台積電 一文睇清他為何買入？台積電走勢如何？香港散戶如何買台股？

個人增值 15:28 2022/11/15

分享：

分享：

「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡在14日公佈持股變動，買進約6,010萬股台積電ADR股票，價值逾41億美元。巴郡近兩三年罕有投資於科技股，為何股神要大手押注台積電？我們如何買入台積電共同分享上漲趨勢？

台灣積體電路製造簡稱台積電，是台灣一家從事晶圓代工的公司，為全球規模最大的半導體製造廠，因晶片製作精湛而在全球脫穎而出。那麽為何台積電極具投資價值？

1. 股神為何看中台積電？

半導體使用性高
隨著科技的發展，全球產品對半導體的使用越來越多，逐漸成為生活中不可或缺的一部分，未來發展及升值空間很大，因此極具投資價值。台積電半導體被運用於廣泛的產品中，例如智慧型手機、高效能運算、物聯網、車用電子等。

技術壟斷
隨晶片製造越來越小，難度也越大，很多晶片製造商選擇將生産外包給台積電等第三方代工廠。能夠生産這種精密晶片的工廠屈指可數，除台積電之外，只有三星和英特爾能夠生産10nm或更小的芯片。而台積電仍領先其他公司，目前能量産5nm和7nm晶片，準備量產3nm，成為蘋果、高通等芯片製造商的首選。也因技術的領先，令台積電成為全球半導體市場的關鍵。

2. 台積電的股價走勢如何？

台積電雖然是台灣的股王，但今年以來飽受沽壓，即使計入今日的反彈，其台股亦在今年累跌24%，其ADR今年更累跌43%。主要的負面因素包括1)技術上有被三星趕上之勢，三星已提前量產3nm芯片；2)半導體需求放緩，隨着環球經濟堪憂，市場憂慮客戶對晶片的需求下跌。
 

3. 股神最近的持股變動如何？
巴郡新增3隻個股：
台積電（TSM）
傑富瑞金融集團（JEF）
Louisiana-Pacific（LPX）

巴郡加碼5隻個股：
Chevron（CVX）
西方石油（OXY）
派拉蒙全球（PARA）
Celanese（CE）
RH（RH）

巴郡減持5隻個股：
動視暴雪（ATVI）
美國合眾銀行（USB）
紐約梅隆銀行（BK）
Kroger超市（KR）
通用汽車（GM）

巴郡出清1檔個股：
STORE Capital Corp.（STOR）

4. 巴郡的持股表現如何？
早兩年大牛市期間被年輕股民嘲笑的股神，最終再一次印證自己有穿泳褲游泳。這裡簡單舉幾個例子︰

1. 動視暴雪（ATVI）
年初，微軟溢價收購動視暴雪（ATVI），其後動視暴雪股價升26%。資料顯示巴郡最新減持該股。

2. 雪佛龍（CVX）
雪佛龍是全球最大的能源公司之一，今年大宗商品價格急漲，歐洲面臨能源危機，年初至今雪佛龍股價累計飆升逾56%，表現遠遠好於大市。

3. 蘋果公司（AAPL）
目前巴郡最重倉的是蘋果公司，今年還一直在增持。蘋果股價今年至今雖跌18%，但優於納指，也是一眾美國科技巨頭中跌幅最小的。

 

5. 我們也能買入台積電嗎？
台積電主要在兩個市場公開上市，分別是在臺灣證券交易所掛牌上市、在美國美國紐約證券交易所（NYSE）發行美國存託憑證（ADR）。因此可以通過以下兩種方式進行交易。

通過券商買ADR：目前本港有不少券商已可買入美國ADR，有不少可以遙距方式設立賬戶、轉賬、換美元再買美股，難度不高。你亦可開立美國券商帳戶，手續費通常不高，不過需要自行準備護照等相關開戶文件，且需使用國外券商的交易軟體或網頁進行交易。

買台股ETF：除了直接買台積電ADR, 香港還有不少台股ETF可以關注, 例如安碩MS台灣 （03074） 當中有近3成投資台積電，富邦台灣半導體 （03076） 及富邦富時台灣 （03021） 也有約兩成投資於台積電。不過須注意它們除了持有台積電，還持有其他台灣股票。

【美股分析】現時是趁低吸納時機？推介5隻美國半導體股票

港股反彈點部署 10萬元/20萬元撈底倉 防疫放寬+減慢加息 受惠股全捕捉

 

＝＝＝＝＝

【石Sir一周前瞻及異動股】九倉、中國有色礦業、中糧家佳康

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

誰說年輕人不懂投資? 花旗調查︰51%上半年錄正回報
2022/11/14
誰說年輕人不懂投資? 花旗調查︰51%上半年錄正回報
儲蓄永不太遲 20-50歲理財規劃應該點做？ 專家分享每個年齡段規劃建議
2022/11/12
儲蓄永不太遲 20-50歲理財規劃應該點做？ 專家分享每個年齡段規劃建議
撈底靠ETF要留意 「指數基金之父」不建議的4種ETF投資方法
2022/11/10
撈底靠ETF要留意 「指數基金之父」不建議的4種ETF投資方法
70個企業家是如何被培養出來？ 父母驅使小孩「好奇心」的3大秘方
2022/11/08
70個企業家是如何被培養出來？ 父母驅使小孩「好奇心」的3大秘方
【投資前景】富有投資者對前景感樂觀　但有一個地方投資者較為悲觀？
2022/11/02
【投資前景】富有投資者對前景感樂觀　但有一個地方投資者較為悲觀？
增持 富邦富時台灣（03021） 安碩MS台灣（03074） 香港經濟日報 Samsung 納斯達克綜合指數 美股 減持 台股 能源危機

上一篇文章

【交稅2022】稅務懶人包　稅貸／報稅／扣稅／合併報稅（更新至11月15日）

下一篇文章

【聖誕節2022】草泥馬聖誕佈置登陸新城市廣場　設打卡位及嘉年華遊戲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

理財加油站 - 借稅貸做定期 一年賺息差逾4萬元 3大套利方法 各有風險利弊
借稅貸做定期 一年賺息差逾4萬元 3大套利方法 各有風險利弊
「沉悶」的投資才是成功的秘技 耐性與紀律勝過一切
「沉悶」的投資才是成功的秘技 耐性與紀律勝過一切
股神買台積電 股東認同︰「世界離不開台積電的產品」
股神買台積電 股東認同︰「世界離不開台積電的產品」
股神出手買台積電 一文睇清他為何買入？台積電走勢如何？香港散戶如何買台股？
股神出手買台積電 一文睇清他為何買入？台積電走勢如何？香港散戶如何買台股？
【交稅2022】稅務懶人包　稅貸／報稅／扣稅／合併報稅（更新至11月15日）
【交稅2022】稅務懶人包　稅貸／報稅／扣稅／合併報稅（更新至11月15日）
【加密貨幣】「幣災」有損行業聲譽　幣安趙長鵬提6大承諾 籲同行遵守
【加密貨幣】「幣災」有損行業聲譽　幣安趙長鵬提6大承諾 籲同行遵守
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款