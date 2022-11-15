【Black Friday 2022】Black Friday網購低至2折　即睇5大網店優惠一覽

又到一年一度的Black Friday（黑色星期五），當然要把握各大網店推出的折扣優惠啦！去年錯過了Black Friday優惠的話，不妨參考本網為大家整合的5大網店優惠，最高可享半價優惠。

【精選6大英國網購平台 運費低至45港元！：按此】

1. ASOS：低至半價

ASOS是英國一個價廉物美的網購平台，品牌包括New Balance、Levi's、Puma等，大分貨品低至半價優惠發售。

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ASOS網站

2. ZALORA：

Zalora香港在今年的Black Friday推出多種精選商品及熱銷品牌的促銷活動，當中有過千個人氣國際及本地品牌甚至名牌任君選擇，例如FILA、adidas、Chanel、Gucci等，由男女裝、袋、鞋、飾物、美妝及日常保健單品到運動裝備。

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ZALORA網站

3. Farfetch：低至2折

Farfetch是一個英國的時尚購物平台，匯聚逾2,000個國際品牌，在今年的Black Friday中減價區內的產品低至2折，手機APP使用指定優惠碼【APPNEXT】更可享限定9折。

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Farfetch網站

4. Shopbop：低至半價

Shopbop是美國大型輕奢時裝百貨網站，當中品牌包括有Tory Burch、See by Chole、Dr Martens等，誕品折扣低至半價。

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Shopbop網站

5. Charles & Keith

Charles & Keith這一個品牌相信大家都不陌生，在今年的Black Friday它們網頁上的減價區產品低至68折。

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Charles & Keith 網站

責任編輯：區祖飛

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