308萬神奇第五代　Range Rover P530 LWB Autobiography 7S

從第一代Range Rover於1970年面世開始，它就是個神奇車系，車主既可以開着它出入最高級的酒店，又能在不毛之地輕鬆駕駛，就連一眾英國皇室成員也選擇它作為日常座駕。

而且，這部屬第五代產品的Range Rover P530 LWB Autobiography 7S，更是部能夠接載7人的汽車，集合了SUV及7人車的優點，整體表現更加全面。

▲ Range Rover P530 LWB Autobiography 7S屬第五代出品，是一部可載7人的SUV。

▲ Range Rover P530 LWB Autobiography 7S屬第五代出品，是一部可載7人的SUV。

跟舊款Range Rover一樣，新車備有長、短陣車身給車主選擇。車廂分成4座、5座和7座3種，當中的4座位設計，後排起用兩張獨立Captain Seat，屬最豪華的設計。

至於代理安排拍攝的則是長陣7座位版本，即是在尾箱位置加入兩張可摺疊式座椅。

▲ 改用環保皮革後的Range Rover，車廂豪華性不減。至於兩張可收摺式尾座，乘坐空間尚算可以。

▲ 改用環保皮革後的Range Rover，車廂豪華性不減。至於兩張可收摺式尾座，乘坐空間尚算可以。

全新引擎組合

今代頂級版Range Rover P530，棄用原本的自家製5.0公升V8超級增壓引擎，改用由寶馬提供的4.4公升V8汽缸配雙渦輪增壓器動力，運轉時更順滑寧靜，最大馬力輸出達530ps / 5,500-6,000rpm、扭力76.48kgm / 1,800-4,600rpm，力量更強，低轉扭力也更早出現。即使車輛淨重高達2,725公斤，加速反應依然爽快，彷彿完全不受重量影響。

▲ 新車全面起用數碼化錶板顯示，屏幕面積更是歷代最大。

▲ 嶄新的LED電子頭燈，最遠照射距離達600米。

事實上，在新款Range Rover的車體結構中，已有76%位置起用鋁合金，務求盡量降低車重，至於A、B、C柱位置則以鋼材強化，令車身剛度較舊款提升50%，車廂靜肅性也比前代改善24%。

甩尾效果

Range Rover P530 LWB Autobiography 7S很豪華、寧靜，操控力也很強，因為它有智能四輪驅動（iAWD）及智能扭力分配系統（IDD）協助，後者的作用是不斷監測車輛與地面的抓地力，以及駕駛者踏下油門的幅度，主動在前、後軸以及兩邊後輪之間分配扭力。

▲ 轉用寶馬提供的4.4公升V8引擎後，其運轉時的靜肅性和順滑性也較舊款有明顯改善。

▲ 這個裝在座椅內的揚聲器，能發出一種「白噪音」去將行車噪音大幅度中和。

其後軸電子差速鎖屬主動式設計，會自行調節差速鎖的鎖合程度。廠方同時首次將後輪轉向用於Range Rover身上，能提供最高7度的轉向角度，當車輛以高速在彎路行駛時，一旦後輪轉向介入，車尾會有一下明顯晃動，就像是輕微「甩尾」般，幫助收窄車頭的轉向角度。

▲ 在電子氣壓避震幫助下，車身離地距能作大幅度變動，以對應不同路面需要。

Range Rover的工程師，還將Dynamic Response Pro動態反應系統加入車輛上，它是個主動式電子側傾控制裝置，由48V電池操作，能夠將高達1,400Nm扭力傳送至防傾桿，於行走彎路時自動撑着車身。所以今代Range Rover不獨較舊款豪華，也肯定是歷代產品中操控能力最強。

規格表

售價：$3,088,000

車型：5門7座SUV

引擎：4.395公升V8汽缸配雙渦輪增壓器

最大馬力：530ps / 5,500-6,000rpm

峰值扭力：76.48kgm / 1,800-4,600rpm

驅動形式：前置引擎、四驅、8前速自排

懸掛：前～雙搖臂／後～多連桿，配氣壓避震

制動：前～400mm通風碟／後～370mm通風碟

輪胎：前／後～285/40R23

車身：5,252 X 2,047 X 1,870mm

前後輪軸距：3,197mm

最大車身離地距：294mm

最大涉水高度：900mm

重量：2,725公斤

0-100km/h加速：4.8秒

極速：250km/h

平均耗油量：11.6-12.0L/100km

查詢：Land Rover HK（2821 7147）

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