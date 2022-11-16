HP荃灣一折瘋狂開倉 只限3天 Châteraisé聖誕蛋糕早鳥9折優惠

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.HP：荃灣一折瘋狂開倉 只限3天

HP 將於 11月17至 19日（一連三日）舉行瘋狂開倉，多款全新產品及陳列品均以超低價發售，陳列品最平1,999元起就有交易，全新筆記簿型電腦4800元起、23吋FHD顯示屏只售999元、HP多合一打印機只售599元、配件28元起。

日期︰11月 17日至 19日 (星期四至六)

時間︰上午 11 時至下午 7 時

地點︰荃灣南豐中心6樓606室(荃灣站A1 出口)

詳情：按此

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2.Châteraisé：聖誕蛋糕早鳥9折優惠

Châteraisé今年聖誕節共推出18款原個蛋糕及10款件裝蛋糕，即日起至12月11日，經ReUbird訂購單價港幣200元正或以上原個蛋糕可享有9折優惠。

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3.麥當勞：18件麥樂雞再次登場 套餐減3元優惠

即日起，麥當勞18件麥樂雞再次登場，仲有4款期間限定特色麥樂雞醬，包括「蜜糖芥末醬」、「香草檸檬醬」、「韓式烤牛肉風味醬」及「和風芥末醬」；而麥當勞App亦會推出「18件麥樂雞套餐減3元」優惠，方便一次過享受4款特色麥樂雞醬。

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撰文：hket小編

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