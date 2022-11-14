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市場對通脹數據反應過大 景順︰或導致美聯儲再收緊

個人增值 08:00 2022/11/14

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美國通脹數據有放緩跡象，投資者即蜂湧入市撈底，憧憬加息步伐放慢甚至暫停。但有經濟師認為此舉危險，更指出如果市場反應過大，可能導致金融環境寬鬆，進而促使聯儲局再度收緊政策。

美聯儲鷹派高峰已過

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，上周公布的10月份美國通脹數據低於預期，相關指數全部下行，主要下跌因素為房屋、部分服務及醫療保險費用。他指出，10月份CPI數據意義重大，因為下行的通脹數據都將允許聯儲局在收緊貨幣政策方面有更大彈性空間，聯儲局或會在12月將加息幅度從75點子下調至50點子。他認為，這給予了市場一個喘息的機會，而且他估計聯儲局「鷹派高峰」已過。

不過他認為，市場單憑疲弱的一個月通脹數據便如此反應實屬誇張。而且，市場反應如此過早地過份熱切，可能導致金融環境寬鬆，進而促使聯儲局再度收緊政策。

展望未來，趙耀庭指出，從資產配置角度而言，短期之內仍應保持防禦性部署，偏重政府債券及投資級債券等質素型資產，從而減輕全球增長放緩帶來的下行風險。

他認為，現時的宏觀不明朗因素應從第一季度末或第二季度開始有所減退，投資者應為經濟增長與通脹改善做好準備。

其他報導︰

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