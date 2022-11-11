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港股反彈點部署 10萬元/20萬元撈底倉 防疫放寬+減慢加息 受惠股全捕捉

個人增值 18:04 2022/11/11

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港股在周末之前竟能大漲1200點，近兩年少見，真有種「大師兄回來了」的感覺。中國防寬防疫措施、美國通脹放緩，兩大利好因素推升恒指。年輕人不一定要博盡無悔，如果想低撈這兩類受惠股，手頭上若有10萬元或20萬元，可以買入約8至12隻股份，每隻一手。以下是本網為大家挑戰的10萬元/20萬元博反彈股票倉︰

10萬元/20萬元博反彈倉

    點擊圖片放大

放寬防疫  旅遊航空股受惠

放寬防疫措施，隔離的天數少了，雖然仍有許多不確定性因素，但攜程 （09961） 已經隨即公布一些營運數字，反映政府公佈「5+3」後1小時內，中國航班或國際航線的訂單量及搜尋量都倍升。攜程自然受惠，中資航空股也從低位反彈，這個名單內便有攜程、東航 （00670） 及北京首都機場 （00694）

國內居民活動重新活躍

除涉及旅遊的行業外，憧憬居民的防疫限制放鬆，保險股、飲食相關、服裝行業及外送行業都會復甦，因為整體的居民活動有望重新活躍起來。因此，這類挑選友邦 （01299） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 、百威亞太 （01876） 、安踏 （02020） 及九毛九 （09922） 都是相關受惠股。

以上各股的一手入場費，加起來合共10萬元左右，若果你有20萬元資金想博反彈，可考慮加入比亞迪 （01211） 或者華潤啤酒 （00291） 其中一隻。

通脹放緩  憧憬減慢加息、美元回落

美國通脹升幅放緩，連瑣效應可以很大，因為今年來各國大手加息，都是為了壓制通脹。而加息導致的強美元局面，令許多行業受累。

第二張圖列出的通脹放緩受惠股，內房股及紙業股之所以在其中，是因為它們的美元債務負擔大，但收入是人民幣，當美元強、人民幣相對弱時，會大大影響利潤。而內房股更是受惠近日的融資措施。

至於領展 （00823） 、港燈 （02638） 、電能 （00006） 也在名單中，是因為加息周期不利高息公用股，當美債、銀行定期也可以很高息時，公用股自然不受落，它們的股價今年來調整不少。因此若憧憬美國放慢甚至暫停加息，可以候低吸納這類股份。

加息及高通脹還導致本港地產及零售市道疲軟、一旦這項不利因素消除，本港地產股及零售股可以趁機吸納。

 

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財務自由 防疫措施 京東集團—SW（09618） 九毛九（09922） 受惠股 撈底 博反彈 低吸 百威亞太（01876） 港股

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