  • 25°C
香港時間 : 20221111日 (週五) 19:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財要貼地】期權兩大攻略＋4個操作推介 阿里巴巴、蔚小理可以買跌？

基金新聞 19:15 2022/11/11

分享：

分享：

上集泰豐東方管理基金經理朱晉民（朱Sir）教了大家怎樣用期權節省9成投資成本，今集《理財要貼地》繼續有請朱sir話你知，期權買升買跌有甚麼推介美股、港股，還有攻略貼士！

立即收看：https：//video.hket.com/video/3397344

*《理財要貼地》逢周五傍晚6時，為你搜羅各大消費優惠、投資理財的「最貼地之選」*

講策略之前，先跟大家溫習一下，期權的四種操作包括：Long call（買入認購期權）、Long put （買入認沽期權）、Short put （賣出認沽期權）及Short call （賣出認購期權）

    點擊圖片放大

期權攻略一：Long call揀美國市場

「如果是long call（買入認購期權）會傾向選擇相對較穩定的美國市場為主。」朱Sir分析指，上月香港風聲鶴唳，港股按月計跌了超過14%，接近跌2600點，相反，美股就如港股的「對沖ETF」，道指升了14%，接近升了逾4000點，「從這個數據可見到一個事實，就是美股相對比較強勢及穩定，所以如果部署Long call，我都會覺得選一些美國標的物為主。」

    點擊圖片放大

美國市場兩大Long call推介

Long call推介1：iShares 20年期以上美國公債ETF （TLT.US）

朱sir指，最近美股風聲也頗厲害，就是息率差不多到盡頭，如果息率到了盡頭見頂部，而息率不高於5厘的話，其實很大機會美股也差不多見底。

朱sir分析指，如果息率見頂的話，債價就會回升，可以考慮一個叫TLT的long call，是20年期國債，現在看股價走勢會覺得很恐怖的，穩定的標的物由170美元跌至最低90美元，我覺得現在這些價位，如果是覺得美國息率已接近加完的話，這個標的物就有一定的優勢可以部署，加上引伸波幅又低，懂的人一看就會明白。

Long call推介2：穩定、抗通脹類的美國內需股

朱sir又建議，可以考慮一些穩定抗通脹類的美國內需股：

其實最近這個板塊表現也很強勁，有些股份默默地在港股日日不斷跌的同時，這些美股已稍稍地破頂，譬如可口可樂（KO.US）、麥當勞（MCD.US）或是Johnson & Johnson（JNJ.US），其波幅雖然慢，但如果做價內Long call想穩升的話，最後也會有回報。

期權攻略二：Long put揀基本面差的港股

朱sir認為，用long put買跌的話宜選港股：「如果是long put的話，坦白講可能港股選擇比較多或更好，因為港股一旦基本面轉差，股價下跌速度有多快是眾所皆知。」港股今日再現大反彈，彈逾千點重上17000點關，上試收復50天？，朱sir就認為，港股反彈後或會有好的價位做long put對？，當然，也有人傾向等待回調後才long？call，這亦未嘗不可。

    點擊圖片放大

港股兩大Long put推介

Long put推介1：基本面較差的港股 - 「造車新勢力」新能源汽車股

朱sir認為部署long put應該專門揀選一些基本面比較差的港股，譬如「造車新勢力」新能源汽車股，蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 及理想汽車 （02015）

「蔚小理」那些基本面相對差，雖然現時已跌了很多很多，但預期有強勁的反彈過後，根據往績角度，這幾隻股份最後都會因為市值過高或是銷售不給力，最後都會被投資者沽貨壓低股價，部署long put可以考慮這樣的板塊。

Long put推介2：弱勢巨型科技股 - 阿里巴巴 （09988）

朱sir另建議，部署long put可考慮弱勢的巨型科技股：

在巨型科技股裡，似乎以基本面角度，應該是阿里巴巴相對比較弱，無論電商抑或其他板塊，似乎也是被壓迫的一個，而不是壓迫別人的一個；這樣在競力相對削弱情況下，市場最不喜歡這類股份，很容易出現沽壓，阿里巴巴我做訪問這一刻也有比較大的反彈，不排除會繼續反彈，反彈得相對比較多之後 ，可能會出現沽壓將股價壓下去，所以在在巨型科技股裡，我建議應該選一些弱勢的股份為主。

朱sir小錦囊：三大期權操作貼士

期權推介及選股條件就看完了，散戶及新手入場有甚麼要注意？朱sir給予投資者三大期權操作貼士：

貼士1：long side部署建議做3個月到期

朱sir坦指：「如果做long side部署的話，除非你超級有信心才做一個月到期，否則應該做兩個月，甚至三個月到期。」他分析原因，指很多時短？的走勢未必看得清，如果期權部署看錯了，最後合約到期變了廢紙，「最後你所看的趨勢，到了第二或第三個月才來真，順？你看的方向行，那時候你就會很慘的了。」

貼士2：新手/資金不多    不宜做short put或short call

朱sir籲新手或資金不多的投資者不宜做short side部署：「第二個小錦囊就是，特別對新手，或坦白說資金沒那麼雄厚的人，就儘量不要做short put或short call了，因為如果你沒有足夠的錢接貨或給貨別人，隨時可以贏有限，輸就可以輸很多，可以輸無限，所以新手就儘量不要做short side。」

貼士3：價格也要看得緊一點、計算槓桿比率

朱sir又指，做long side部署原則上是比較輕鬆的，無論做long call或long put，都是付出用有限的成本，最多是輸了本金，所謂「輸有限、贏無限」。不過他認為唯一要注意就是，雖然long side部署較輕鬆，但看價格也要看得緊一點：「記得要計算槓桿比率，沒理由買入100萬元正股，買相關期權也買入100萬港元，背後槓桿是買多少，都要計清楚一點。」

    點擊圖片放大
    +2

最後跟大家重溫今集的策略及操作推介吧！

    點擊圖片放大

期權雖然令成本大減，幫助大家「貼地」投資，但操作相對更複雜，市況波動，大家投資前記得要做足功課了！

記者：何美澄

同場加映：

【理財要貼地】波動市點自保？朱sir教你用期權慳九成投資成本！

【理財要貼地】威士忌都有投資組合？專家推介4大潛力酒廠 話你知升值條件！

【理財要貼地】 原桶威士忌半年升幅達3成 2萬資金可入場！專家教你入門投資策略

【理財要貼地】疫情下旅遊保點揀？最抵邊份？新冠保障最多係？

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財要貼地

相關文章

【理財要貼地】原桶威士忌半年升幅達3成 2萬資金可入場！專家教你入門投資策略
2022/10/21
【理財要貼地】原桶威士忌半年升幅達3成 2萬資金可入場！專家教你入門投資策略
【理財要貼地】專家指投資名錶有「錢」景！勞力士金錶定鋼錶升值潛力更大？
2022/10/07
【理財要貼地】專家指投資名錶有「錢」景！勞力士金錶定鋼錶升值潛力更大？
【理財要貼地】季季收息貼地攻略（下）　第二季、三季組合高達10厘息！溫傑贈你3大收息貼士（立即收看）
2022/09/23
【理財要貼地】季季收息貼地攻略（下）　第二季、三季組合高達10厘息！溫傑贈你3大收息貼士（立即收看）
【理財要貼地】季季收息貼地攻略（上）　第四季、第一季組合高達7厘息！
2022/09/20
【理財要貼地】季季收息貼地攻略（上）　第四季、第一季組合高達7厘息！
【理財要貼地】7隻收息港股低入場費、息率高達28厘　溫傑（比比）逐隻點評！ （立即收看）
2022/09/13
【理財要貼地】7隻收息港股低入場費、息率高達28厘　溫傑（比比）逐隻點評！ （立即收看）

你可能感興趣

【理財要貼地】原桶威士忌半年升幅達3成 2萬資金可入場！專家教你入門投資策略
18:00 2022/10/21
【理財要貼地】原桶威士忌半年升幅達3成 2萬資金可入場！專家教你入門投資策略
【理財要貼地】專家指投資名錶有「錢」景！勞力士金錶定鋼錶升值潛力更大？
19:36 2022/10/07
【理財要貼地】專家指投資名錶有「錢」景！勞力士金錶定鋼錶升值潛力更大？
【理財要貼地】季季收息貼地攻略（下）　第二季、三季組合高達10厘息！溫傑贈你3大收息貼士（立即收看）
19:50 2022/09/23
【理財要貼地】季季收息貼地攻略（下）　第二季、三季組合高達10厘息！溫傑贈你3大收息貼士（立即收看）

最新專欄文章 更多

【理財要貼地】原桶威士忌半年升幅達3成 2萬資金可入場！專家教你入門投資策略
2022/10/21
【理財要貼地】原桶威士忌半年升幅達3成 2萬資金可入場！專家教你入門投資策略
【理財要貼地】專家指投資名錶有「錢」景！勞力士金錶定鋼錶升值潛力更大？
2022/10/07
【理財要貼地】專家指投資名錶有「錢」景！勞力士金錶定鋼錶升值潛力更大？
【理財要貼地】季季收息貼地攻略（下）　第二季、三季組合高達10厘息！溫傑贈你3大收息貼士（立即收看）
2022/09/23
【理財要貼地】季季收息貼地攻略（下）　第二季、三季組合高達10厘息！溫傑贈你3大收息貼士（立即收看）
【理財要貼地】季季收息貼地攻略（上）　第四季、第一季組合高達7厘息！
2022/09/20
【理財要貼地】季季收息貼地攻略（上）　第四季、第一季組合高達7厘息！
【理財要貼地】7隻收息港股低入場費、息率高達28厘　溫傑（比比）逐隻點評！ （立即收看）
2022/09/13
【理財要貼地】7隻收息港股低入場費、息率高達28厘　溫傑（比比）逐隻點評！ （立即收看）
可口可樂（Coca－Cola，美：KO） 強生（Johnson & Johnson，美：JNJ） 麥當勞（McDonald’s，美︰MCD） 理想汽車—W（02015） 通脹 債券 可口可樂 蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868） 見底

下一篇文章

撈底靠ETF要留意 「指數基金之父」不建議的4種ETF投資方法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

旅遊保險要先打疫苗？ 3保險要求先接種 有「免針紙」都唔保
旅遊保險要先打疫苗？ 3保險要求先接種 有「免針紙」都唔保
10萬元博港股反彈 從大行精選名單揀8隻股 剛好每隻買一手 有攻有守
10萬元博港股反彈 從大行精選名單揀8隻股 剛好每隻買一手 有攻有守
【MPF】強積金提取、表現、資產配置、整合　懶人包讓你一文睇清！（更新至10月18日）
【MPF】強積金提取、表現、資產配置、整合　懶人包讓你一文睇清！（更新至10月18日）
儲蓄保險呃人？何解有此講法？了解儲蓄保3大伏位　防墮推銷陷阱
儲蓄保險呃人？何解有此講法？了解儲蓄保3大伏位　防墮推銷陷阱
【保險優惠】Blue儲蓄保險加碼　首年保證派息率最高6%
【保險優惠】Blue儲蓄保險加碼　首年保證派息率最高6%
撈底靠ETF要留意 「指數基金之父」不建議的4種ETF投資方法
撈底靠ETF要留意 「指數基金之父」不建議的4種ETF投資方法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款