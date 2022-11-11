【理財要貼地】期權兩大攻略＋4個操作推介 阿里巴巴、蔚小理可以買跌？

上集泰豐東方管理基金經理朱晉民（朱Sir）教了大家怎樣用期權節省9成投資成本，今集《理財要貼地》繼續有請朱sir話你知，期權買升買跌有甚麼推介美股、港股，還有攻略貼士！

立即收看：https：//video.hket.com/video/3397344

*《理財要貼地》逢周五傍晚6時，為你搜羅各大消費優惠、投資理財的「最貼地之選」*

講策略之前，先跟大家溫習一下，期權的四種操作包括：Long call（買入認購期權）、Long put （買入認沽期權）、Short put （賣出認沽期權）及Short call （賣出認購期權）。

▼ 點擊圖片放大

期權攻略一：Long call揀美國市場

「如果是long call（買入認購期權）會傾向選擇相對較穩定的美國市場為主。」朱Sir分析指，上月香港風聲鶴唳，港股按月計跌了超過14%，接近跌2600點，相反，美股就如港股的「對沖ETF」，道指升了14%，接近升了逾4000點，「從這個數據可見到一個事實，就是美股相對比較強勢及穩定，所以如果部署Long call，我都會覺得選一些美國標的物為主。」

▼ 點擊圖片放大

美國市場兩大Long call推介

Long call推介1：iShares 20年期以上美國公債ETF （TLT.US）

朱sir指，最近美股風聲也頗厲害，就是息率差不多到盡頭，如果息率到了盡頭見頂部，而息率不高於5厘的話，其實很大機會美股也差不多見底。

朱sir分析指，如果息率見頂的話，債價就會回升，可以考慮一個叫TLT的long call，是20年期國債，現在看股價走勢會覺得很恐怖的，穩定的標的物由170美元跌至最低90美元，我覺得現在這些價位，如果是覺得美國息率已接近加完的話，這個標的物就有一定的優勢可以部署，加上引伸波幅又低，懂的人一看就會明白。

Long call推介2：穩定、抗通脹類的美國內需股

朱sir又建議，可以考慮一些穩定抗通脹類的美國內需股：

其實最近這個板塊表現也很強勁，有些股份默默地在港股日日不斷跌的同時，這些美股已稍稍地破頂，譬如可口可樂（KO.US）、麥當勞（MCD.US）或是Johnson & Johnson（JNJ.US），其波幅雖然慢，但如果做價內Long call想穩升的話，最後也會有回報。

期權攻略二：Long put揀基本面差的港股

朱sir認為，用long put買跌的話宜選港股：「如果是long put的話，坦白講可能港股選擇比較多或更好，因為港股一旦基本面轉差，股價下跌速度有多快是眾所皆知。」港股今日再現大反彈，彈逾千點重上17000點關，上試收復50天？，朱sir就認為，港股反彈後或會有好的價位做long put對？，當然，也有人傾向等待回調後才long？call，這亦未嘗不可。

▼ 點擊圖片放大

港股兩大Long put推介

Long put推介1：基本面較差的港股 - 「造車新勢力」新能源汽車股

朱sir認為部署long put應該專門揀選一些基本面比較差的港股，譬如「造車新勢力」新能源汽車股，蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 及理想汽車 （02015） ：

「蔚小理」那些基本面相對差，雖然現時已跌了很多很多，但預期有強勁的反彈過後，根據往績角度，這幾隻股份最後都會因為市值過高或是銷售不給力，最後都會被投資者沽貨壓低股價，部署long put可以考慮這樣的板塊。

Long put推介2：弱勢巨型科技股 - 阿里巴巴 （09988）

朱sir另建議，部署long put可考慮弱勢的巨型科技股：

在巨型科技股裡，似乎以基本面角度，應該是阿里巴巴相對比較弱，無論電商抑或其他板塊，似乎也是被壓迫的一個，而不是壓迫別人的一個；這樣在競力相對削弱情況下，市場最不喜歡這類股份，很容易出現沽壓，阿里巴巴我做訪問這一刻也有比較大的反彈，不排除會繼續反彈，反彈得相對比較多之後 ，可能會出現沽壓將股價壓下去，所以在在巨型科技股裡，我建議應該選一些弱勢的股份為主。

朱sir小錦囊：三大期權操作貼士

期權推介及選股條件就看完了，散戶及新手入場有甚麼要注意？朱sir給予投資者三大期權操作貼士：

貼士1：long side部署建議做3個月到期

朱sir坦指：「如果做long side部署的話，除非你超級有信心才做一個月到期，否則應該做兩個月，甚至三個月到期。」他分析原因，指很多時短？的走勢未必看得清，如果期權部署看錯了，最後合約到期變了廢紙，「最後你所看的趨勢，到了第二或第三個月才來真，順？你看的方向行，那時候你就會很慘的了。」

貼士2：新手/資金不多 不宜做short put或short call

朱sir籲新手或資金不多的投資者不宜做short side部署：「第二個小錦囊就是，特別對新手，或坦白說資金沒那麼雄厚的人，就儘量不要做short put或short call了，因為如果你沒有足夠的錢接貨或給貨別人，隨時可以贏有限，輸就可以輸很多，可以輸無限，所以新手就儘量不要做short side。」

貼士3：價格也要看得緊一點、計算槓桿比率

朱sir又指，做long side部署原則上是比較輕鬆的，無論做long call或long put，都是付出用有限的成本，最多是輸了本金，所謂「輸有限、贏無限」。不過他認為唯一要注意就是，雖然long side部署較輕鬆，但看價格也要看得緊一點：「記得要計算槓桿比率，沒理由買入100萬元正股，買相關期權也買入100萬港元，背後槓桿是買多少，都要計清楚一點。」

▼ 點擊圖片放大 +2

最後跟大家重溫今集的策略及操作推介吧！

▼ 點擊圖片放大

期權雖然令成本大減，幫助大家「貼地」投資，但操作相對更複雜，市況波動，大家投資前記得要做足功課了！

記者：何美澄

同場加映：

【理財要貼地】波動市點自保？朱sir教你用期權慳九成投資成本！

【理財要貼地】威士忌都有投資組合？專家推介4大潛力酒廠 話你知升值條件！

【理財要貼地】 原桶威士忌半年升幅達3成 2萬資金可入場！專家教你入門投資策略

【理財要貼地】疫情下旅遊保點揀？最抵邊份？新冠保障最多係？