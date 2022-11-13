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香港公園玻璃屋Cafe 園林靚景歎下午茶

精明消費 19:00 2022/11/13

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在繁忙的金鐘都有園林靚景餐廳，即使食個快Lunch都有放鬆之感，說的是香港公園內新開的Cafe-Pondside。最特別是採用了玻璃屋設計，一大片落地玻璃窗引入一室陽光，向外一望便是池塘和人工瀑布，邊食邊欣賞，絕對IG-able。

位於香港公園池畔的白色玻璃屋Cafe，四周有園林美景，清幽恬靜，很有歐式植物花園的感覺，即使零攝影技巧的，都拍到打卡靚相。

不少女士愛午後來歎3層架下午茶，共9款鹹甜點，款式小巧精緻。鹹點推介三文魚子炸蟹肉餅，蟹肉足料豐富，炸得酥化又可口。另外煙三文魚卷和巴馬火腿哈密瓜也精緻漂亮，入口鹹香滑嫩。甜品水準不錯，芝士蛋糕幼滑少膩，意式奶凍口感輕盈，配上酸咪咪的水果夠醒神，還有造型可愛馬卡龍，質素令人滿意。

午市晚市也供應歐陸西餐，午餐以套餐形式供應，188元起包前菜、主菜和飲品，每星期也會更換餐單，保持新鮮感。頭盤3選1，可選餐湯或沙律，這天有香芒牛油果鮮蝦沙律和番茄芝士沙律。

至於主菜則有6款選擇，如番茄長通粉、黑松露野菌意大利飯、焗素菜千層麵等。而食肉獸更可加60元升級至澳洲肉眼扒，烤得外層焦脆內有肉汁，有牛味又不失軟腍。另又可選慢煮三文魚柳，魚肉煎得香口入味，肉質滑溜。餐廳價位都幾實惠，難怪開業不久，已經常爆滿，想吃要有耐性等位，而窗邊熱門打卡位更需要提前預約訂座。

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Pondside

地址：金鐘紅棉路19號香港公園內

電話：2885 3787

營業時間：11am - 10pm

 

作者：周浩

責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：香港公園玻璃屋Cafe 園林靚景歎下午茶 （收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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