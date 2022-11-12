Logitech由即日起至11月27日期間舉行全年至抵周年感謝祭，會於官方網店LogitechClub及全綫體驗店推出一連串優惠，全場貨品最高低至6折。

閃購星期一及四：為慶祝Logitech 41周年，即日起至11月27日期間，逢周一及周四8pm，官網LogitechClub將推出每日限量震撼價41元快閃優惠。

包括G813 LIGHTSYNC RGB機械鍵盤、P710E流動擴音麥克風、YETI NANO USB錄音咪、G413背光機械遊戲鍵盤、Logitech X Dustykid聯乘版Pebble M350及M337無綫藍牙滑鼠，每日每款限量一件。

折上折優惠：購買指定人氣網紅推介產品兩件即可獲得額外95折。

折上折優惠包括多款旗艦產品，如文書系列的MX Master 3S高階靜音智能滑鼠、MX Anywhere 3高階無綫滑鼠、MX Keys高階無綫鍵盤、MX Mechanical高階無綫機械鍵盤等，電競系列則包括G913 LIGHTSPEED無綫 RGB機械鍵盤、PRO X SUPERLIGHT超輕型滑鼠、G923 TRUEFORCE賽車方向盤等。

限量精美禮品：以單一發票購物滿1,688元，即限量送Targus 4位防雷連2位USB拖板（價值299元）及送一年網上行光纖入屋及打機神綫（價值高達4,400元）。買MX Master 3S高階靜音智能滑鼠或MX Mechanical高階無綫機械鍵盤，更送Belkin真無綫藍牙耳機（價值499元），多買多送。

官網：www.logitech.com

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作者：副刊組

責任編輯：黃依情

（節錄）

【原文：Logitech 11月周年感謝祭 閃購折上折優惠低至6折（收費文章）】

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