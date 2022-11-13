【好去處】米芝蓮1星寧波菜甬府 全新午市及大閘蟹菜單

米芝蓮1星高級寧波菜餐廳甬府，最近推出全新午市餐單，包括有7道菜的點心套餐及行政午餐，以矜貴食材入饌，化成一道道精緻無比的寧波傳統佳餚，為食客帶來驚喜。

點心午市套餐（每位428元、另加一）菜單由醬香去骨鳳爪開始，配以寧波風味的泡製菜梗，然後是主廚招牌手工水餃，即是豬肉蔬菜餡，是即點即做。主菜則有老底子肉末燉蛋，鹹香嫩滑，亦可選配蒸米飯。隨後上場是酸湯垂麵，用上自家製的發酵蔬菜製成酸湯，再配搭幼滑無比的垂麵，酸甜醒胃。套餐最後以餐廳經典的傳統寧波湯圓作結，也是即點即做，湯圓皮軟糯煙韌，配上黑芝麻餡，令人滿足。

而7道菜商務午餐（每位798元、另加一）則齊集了甬府廣受食客喜愛的時令菜餚，並向寧波市各區的豐富食材及珍貴海鮮致敬。菜單的亮點包括有傳統烤麩配自製手工香腸、以鄞州黃花魚入饌的酸湯黃魚羹佐竹笛絲瓜、紅炆拆骨豬手、炒時蔬、雪菜筍絲肉絲湯年糕等。甜點則有桂花蜜綠豆泥，以及各種時令新鮮水果，一次過可品嘗店家最招牌的菜式，值得一試。

適逢入秋是食蟹旺季，餐廳由10月中開始亦推出大閘蟹菜單，合共4款菜式包括有高粱生醃大閘蟹（每隻298元），選用約125克的清水大閘蟹乸，洗淨後以50度以上的高粱白酒醃4小時，既可增加蟹的香味時，也令生吃生醃蟹更安全。再將以高粱醃醉後的大閘蟹，浸入預先調好的醬汁內醃漬2至3天即可。生醃大閘蟹滿身蟹膏，汁水飽滿，鮮甜可口。

其餘菜式還有肉醬焗大閘蟹（每位398元、兩位起），這道菜選用約200至250克重的公蟹，先將肉醬以寧波土醬炒香，再連瘦肉及蟹肉放鑄鐵鍋炆焗，鹹鮮香甜。而風味芋仔燒大閘蟹（每位半隻368元，兩位起）則將蟹公及蟹乸與當造寧波小芋艿仔及鹹肉同煮，體現寧波鹹鮮合一的風味。最後有蟹粉撈魚麵（3,980元、8位用），蟹粉現拆現炒，配以用鮸魚中段魚肉手打而成的彈牙爽滑魚麵，令人垂涎。

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甬府 電話：2881 7899 地址：灣仔駱克道20至24號金星大廈2號舖地下及1樓

作者、責任編輯：黃依情

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【原文：米芝蓮1星寧波菜甬府 全新午市及大閘蟹菜單（收費文章）】

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