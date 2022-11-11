善用科技提效ESG匯報 工業元宇宙助企業降低碳足跡 實現零碳未來

以科技融合可持續發展是行政總裁及高管心中的一大趨勢。作為綠色經濟轉型的一部分，全球各地的金融監管機構正與不同的持份者合作及了解制定ESG匯報框架的挑戰。

了解香港的ESG監管環境

國際財務報導準則基金會（IFRS）在第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）上，宣佈成立國際永續準則理事會（ISSB），負責制定全球通用、高質素，且全面的可持續發展匯報基準，以滿足投資者對可持續發展報告的需求。ISSB正在2022年的下半年收集大眾對該提案的意見，並計劃在2022年底或2023年初制定第一套國際可持續發展準則。

在香港，證監會及香港交易所亦評估對香港上市公司實施ISSB準則。

可持續發展匯報IFRS S1及IFRS S2準則草案將滿足投資者對相關資訊的需求。然而，香港上市公司於收集準確數據、有效率地預備報告以符合監管要求時遇到挑戰。同時，他們亦對如何收集有參考價值以協助實施環保決策的訊息感到困惑。

在2022年6月，Microsoft 推出Cloud for Sustainability以照顧客戶對ESG匯報的需求。該軟件即服務（SaaS）服務賦能香港的客戶以統一的數據及自動化迎接可持續發展，讓企業能有效紀錄ESG數據、制定符合國際或本地ESG匯報準則的報告及以雲端力量減少對環境的影響。

通過雲端增強ESG管治

將數據轉移到雲端實行自動化是增強ESG管治的其中一環。Microsoft積極實現可持續發展目標，及讓企業減少碳排放並改善環境健康。企業透過希望將ESG匯報框架遷上雲端，可以有效地：

- 全面紀錄 （Record）及報告（Report）符合上市規則或合規條件的數據，讓企業能一目了然參閱碳排放數據、排放報告、減排目標等數據；

- 訂立及實踐行動目標以減少碳排放，達至減量（Reduce）；

- 建立適用於當地市場匯報標標準化的數據模型，以達至標準化（Standardize）。



在現實生活中，企業中的COO或CIO能利用標準化數據模型統一不同部門的數據記錄及報告方面式，使他們更容易計算、了解及預備報告。然後，他們能將相關數據分享予財務等其他部門，以準備ESG報告。專責處理數據的部門將獲得全面報告，讓他們能產出一系列免計算、附有分析的數據列表。企業便可以利用這些數據制訂符合ESG報告準則的目標，並定期追蹤減排進度。企業亦可以在能同時展示數據及分析的儀表板上獲取行業及本地監管建議上的比較分析及建議。

透過工業元宇宙減低企業的碳足跡

除了將ESG報告機制遷移到雲端上，工業元宇宙同樣有助企業減低碳足跡。

工業元宇宙連接現實及數碼世界，推動行業發展，並結合物聯網裝置、digital twins及混合實境科技，促進業務運作創新。Microsoft 工業元宇宙為傳統製造業提供透明度及洞察力，讓他們可以隨時隨地了解生產情況及在雲端獲取有價值的數據，以提高生產效率，從而減低碳足跡。舉例，可口可樂生產系統中最大的裝瓶商之一Hellenic透過建立結構感應器及digital twin，讓工廠工人在沉浸式環境中工作，有效在12個星期減省達9%的能源成本。企業在開始生產或調整生產線前，可以在雲端上模擬過程，以減低碳足跡、用水量，並實踐更可持續發展。

善用科技為達至可持續未來的關鍵

可持續發展報告已成為香港上市公司年報內的重要部分。因此，具備佐證及可追溯性的數據成為基本要求，亦是企業轉型至可持續發展的必經之路。隨著不同規模的企業審視策略，善用科技是確保企業能成功達至可量度及可持續發展的關鍵。許多亞洲企業現已使用創新科技，以達到可持續的工作模式，並重塑努力的成果。我們希望透過Microsoft科技啟發香港的企業領袖採取行動，實現更可持續及繁榮的未來。



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